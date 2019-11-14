Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Актрисы проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" превратились в моделей модного глянца.

Участница коллектива Марта Адамчук вдохновилась снимками первой леди Украины Елены Зеленской для Vogue Ukraine, потому решила сделать подобные обложки и показать их поклонникам в Facebook.

Facebook /Марта-Адамчук

"По стопам нашей Елены Зеленской решила попробовать наших девушек на обложках глянца Vogue. Верю, что когда-то у каждой произойдет своя особенная обложка", – подписала Адамчук под фото.

Facebook / Марта-Адамчук

Поклонники были поражены фотографиями, которые обнародовала актриса. Пользователи отметили, что получилось очень красиво.

"Как же это круто! Абсолютно каждая стоит быть на обложке", "И тебе нужна обложка", "Роскошный проект! Не хочу никого обидеть, но еще неизвестно, кто кому составит честь такой колаборацией – бренд девочкам или наоборот", – отметили пользователи.

Facebook / Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook / Марта-Адамчук

Facebook / Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook / Марта-Адамчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. Она украсила сразу три обложки, на одной из которых был помещен официальный портрет.

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