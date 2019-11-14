Главная Новости
14 ноября • обновлено в 20:35
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

712
Читать материал на украинском

Актрисы проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" превратились в моделей модного глянца.

Участница коллектива Марта Адамчук вдохновилась снимками первой леди Украины Елены Зеленской для Vogue Ukraine, потому решила сделать подобные обложки и показать их поклонникам в Facebook.

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook /Марта-Адамчук

"По стопам нашей Елены Зеленской решила попробовать наших девушек на обложках глянца Vogue. Верю, что когда-то у каждой произойдет своя особенная обложка", – подписала Адамчук под фото.

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook / Марта-Адамчук

Поклонники были поражены фотографиями, которые обнародовала актриса. Пользователи отметили, что получилось очень красиво.

"Как же это круто! Абсолютно каждая стоит быть на обложке", "И тебе нужна обложка", "Роскошный проект! Не хочу никого обидеть, но еще неизвестно, кто кому составит честь такой колаборацией – бренд девочкам или наоборот", – отметили пользователи.

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook / Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook /Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook / Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook / Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook /Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook /Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Facebook / Марта-Адамчук

Участницы "Женского Квартала" пошли по стопам Зеленской и взбудоражили сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. Она украсила сразу три обложки, на одной из которых был помещен официальный портрет.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Марта Адамчук
Место
Украина
Теги
Vogue модель Квартал 95 Красота фотосессия фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги