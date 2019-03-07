"Тоже не железная": Брежнева рассказала о пластике

Известная певица и актриса Вера Брежнева призналась, что пробовала незначительную пластику лица, однако ей такая процедура не понравилась.

Как сообщает "КП в Украине", звезда рассказала, что сейчас многие девушки стремятся быть похожими друг на друга в погоне за определенным образом красоты, но это не правильно.

"Сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству. То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно "интернет-эксперты" посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими, какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками", – отметила Брежнева.

По ее словам, именно поэтому девушки стремятся сделать что-то со своей внешностью, из-за чего становятся похожими друг на друга. Особенно таких женщин много в Instagram.

"А они гораздо моложе меня. Сейчас мне 37 лет, и я себе нравлюсь. Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся, поэтому пришлось разобраться с самой собой. И сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций – дань странной моде. И главное – все становятся одинаковыми", – добавила она.

Певица подчеркнула, что все женщины – уникальные единицы. А кто-то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту.

"Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала, может и мне что то с собой сделать. Даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет", – резюмировала Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Брежнева порадовала поклонников снимком в дизайнерском платье с прозрачной пышной юбкой. Фанаты певицы заметили, что у нее очень стройные ноги.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!