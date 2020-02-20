Не делайте так! Топ-5 признаков женщины, стиль которой устарел

Изменения в моде постоянны и быстротечны. Тем не менее, вам не нужно слепо следовать всем тенденциям, чтобы быть в тренде.

Наоборот, нужно избавиться от вещей и привычек, которые портят внешность и мешают быть иконой стиля. О топ-5 признаков, которые выдают, что ваш стиль устарел – рассказал "Рамблер Женский".

Отсутствие правильной стрижки

Если в 20-30 лет вы выглядели великолепно с натуральными волосами, то после 50, скорее всего, такая же прическа заставит вас выглядеть скучно и не стильно. Поэтому найдите мастера, который сделает вам модную стрижку.

Фото: sm-news.ru

Странные цветовые сочетания

Постарайтесь не смешивать много ярких цветов в своем образе – это выглядит нелепо. Попробуйте купить одежду основных цветов – белого, черного, бежевого, хаки. Они не только прекрасно сочетаются друг с другом, но и сами по себе выглядят дорого.

Фото: sm-news.ru

Слишком много аксессуаров

Возьмите за правило носить не более 2 или 3 аксессуаров одновременно, исключая часы и перчатки. Например, это могут быть шейный платок, серьги и браслет. Или ожерелье, серьги.

Фото: 2x2.su

Накладные ресницы

По словам экспертов, черные, густые и длинные ресницы выглядят дешевыми и неестественными. Лучше пойти ближе к естественному объему и выбрать ресницы лишь немного длиннее и темнее, чем ваши собственные.

Фото: ivetta.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, поскольку это не модно.

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