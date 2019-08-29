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Тимошенко пришла в Раду с новой прической: фото до и после

2.8т Читать материал на украинском

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа.

Так, в четверг, 29 августа, она появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической. Соответствующие фото были опубликованы в сети.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото до и после

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Отметим, что у народного депутата были распущенные волосы и две косички по бокам.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото: Информатор

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото: twitter/chesno_movement

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото: twitter/chesno_movement

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Хорошо, ведь единственное на что она способна это менять прически. Больше от неё нет проку.
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