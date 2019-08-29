Тимошенко пришла в Раду с новой прической: фото до и после

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа.
Так, в четверг, 29 августа, она появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической. Соответствующие фото были опубликованы в сети.
Юлия Тимошенко
Фото до и после
Отметим, что у народного депутата были распущенные волосы и две косички по бокам.
Юлия Тимошенко
Фото: Информатор
Юлия Тимошенко
Фото: twitter/chesno_movement
Юлия Тимошенко
Фото: twitter/chesno_movement
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.
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