Тимошенко пришла в Раду с новой прической: фото до и после

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа.

Так, в четверг, 29 августа, она появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической. Соответствующие фото были опубликованы в сети.

Юлия Тимошенко Фото до и после

Отметим, что у народного депутата были распущенные волосы и две косички по бокам.

Юлия Тимошенко Фото: Информатор

Юлия Тимошенко Фото: twitter/chesno_movement

Юлия Тимошенко Фото: twitter/chesno_movement

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.