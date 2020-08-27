Стало известно, почему мылом вредно умывать лицо

В прошлые века у женщин не было разнообразия среди средств по уходу за лицом или телом. Поэтому они пользовались мылом для рук, которое сейчас может негативно повлиять на вашу кожу.

Так, в моющее средство добавляют красители и вещества, которые помогают бороться с бактериями. Если умывать лицо таким мылом, то это приведет к ощущению стянутости и раздражению, пишет издание "Рамблер".

Также отметим, что мыло – продукт реакции между жиром и щелочью, и оно может нарушать pH кожи и делать роговой слой тоньше. Как следствие – лицо уже будет хуже удерживать влагу и будет более чувствительным к внешней среде.

Мыло может плохо повлиять на состояние кожи лица vidpoviday.com

Эксперты добавили, что раз в неделю все же можно использовать детское мыло, состав которого обычно максимально безопасен. После такой процедуры важно тонизировать лицо и нанести увлажняющий крем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему нельзя расчесывать мокрые волосы.

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