"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом

Примадонна Алла Пугачева порадовала поклонников новым селфи, показав лицо крупным планом.
На своей странице в Instagram она показала черно-белый кадр, на котором позирует с ярким макияжем и объемной прической.
"31 октября стартует акция "Алла Пугачева. Тот самый концерт" в кинотеатрах России. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, посвящаю. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю", – подписала примадонна.
С 31 октября стартует акция "АЛЛА ПУГАЧЕВА.ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ." в кинотеатрах РОССИИ.Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве.Вам,которые хотели бы но не смогли попасть на концерт ПОСВЯЩАЮ.Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах,то большей награды я и не желаю.❤️
Знаменитости, такие как Сергей Лазарев, Анастасия Волочкова, Филипп Киркоров и Александр Ревва с восторгом восприняли новость о показе юбилейного концерта Аллы Борисовны. Остальные поклонники прокомментировали внешний вид Пугачевой.
"Шикарная женщина, прекрасная певица", "Крутая фоточка", "Сколько ботокса в ней", "Алла стала нереальной красоткой", "Алла Борисовна, вы богиня", – отреагировали поклонники.
Алла Пугачева и Максим Галкин
instagram/maxgalkinru
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачеву снял неизвестный мальчик в Московском планетарии, где звезда проводила время вместе с сыном Гарри. Поклонников испугал ее внешний вид.
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