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18 октября • обновлено в 16:21
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/ Красота

"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом

1.7т Читать материал на украинском

Примадонна Алла Пугачева порадовала поклонников новым селфи, показав лицо крупным планом.

На своей странице в Instagram она показала черно-белый кадр, на котором позирует с ярким макияжем и объемной прической.

"31 октября стартует акция "Алла Пугачева. Тот самый концерт" в кинотеатрах России. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, посвящаю. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю", – подписала примадонна.

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Знаменитости, такие как Сергей Лазарев, Анастасия Волочкова, Филипп Киркоров и Александр Ревва с восторгом восприняли новость о показе юбилейного концерта Аллы Борисовны. Остальные поклонники прокомментировали внешний вид Пугачевой.

"Шикарная женщина, прекрасная певица", "Крутая фоточка", "Сколько ботокса в ней", "Алла стала нереальной красоткой", "Алла Борисовна, вы богиня", – отреагировали поклонники.

"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом
"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом
"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом
"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом
"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом
"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

instagram/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачеву снял неизвестный мальчик в Московском планетарии, где звезда проводила время вместе с сыном Гарри. Поклонников испугал ее внешний вид.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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