"Стала нереальной красоткой!" Пугачева взбудоражила поклонников внешним видом

Примадонна Алла Пугачева порадовала поклонников новым селфи, показав лицо крупным планом.

На своей странице в Instagram она показала черно-белый кадр, на котором позирует с ярким макияжем и объемной прической.

"31 октября стартует акция "Алла Пугачева. Тот самый концерт" в кинотеатрах России. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, посвящаю. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю", – подписала примадонна.

Знаменитости, такие как Сергей Лазарев, Анастасия Волочкова, Филипп Киркоров и Александр Ревва с восторгом восприняли новость о показе юбилейного концерта Аллы Борисовны. Остальные поклонники прокомментировали внешний вид Пугачевой.

"Шикарная женщина, прекрасная певица", "Крутая фоточка", "Сколько ботокса в ней", "Алла стала нереальной красоткой", "Алла Борисовна, вы богиня", – отреагировали поклонники.

Алла Пугачева и Максим Галкин instagram/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачеву снял неизвестный мальчик в Московском планетарии, где звезда проводила время вместе с сыном Гарри. Поклонников испугал ее внешний вид.

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