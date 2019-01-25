Постаревшая Памела Андерсон засветилась на светском рауте: как изменилась звезда Playboy

В четверг, 24 января, в Париже в рамках Недели высокой моды состоялся торжественный гала-ужин с участием знаменитостей. Среди гостей, в том числе, засветилась и 51-летняя звезда Playboy, модель Памела Андерсон.

Несмотря на кардинальные изменения во внешности, некогда сексуальная бестия приковала к себе немало взглядов и камер папарацци. OBOZREVATEL отобрал свежие фотографии модели, сравнив их со снимками ее лучших лет (кликните на фото, чтобы развернуть его).

Для светского мероприятия Андерсон предпочла светлый наряд и вышла на публику в длинном платье цвета айвори, которое оголило плечо знаменитости.

Свой образ модель дополнила золотыми лодочками и крупными драгоценными серьгами.

Внешность знаменитости часто становится темой дискуссий на страницах соцсетей и таблоидов. Некоторые уверены, что в свое время Андерсон увлеклась услугами косметологов и пластических хирургов, что привело со временем к плачевному результату.

Впервые на обложку мужского глянца Playboy обладательница завидного бюста попала в 1989 году. Первые фотосессии модели возымели успех и в дальнейшем она продолжила сотрудничество с компанией: снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV.

С 1992 года Андерсон начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

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