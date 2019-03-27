"Пошло и мерзко!" Российскую поп-звезду раскритиковали за откровенное фото

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Серябкина позировала в весьма откровенном боди с крошечными трусиками, которые еле прикрывали ее интимные места.

"До выхода нового… осталось три дня", — написала Ольга.

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

Отметим, что поклонники певицы бурно отреагировали на ее публикацию. Они заявили, что фото слишком пошлое.

"Пошлость, мерзость и разврат. Странно, что для кого-то это норма", "Зачем такое боди или купальник? Видно же что кое-что внизу торчит", "Что это? Ужасно", "Уже надоело что выставляются такие фотки на весь мир, самой не стыдно?", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина опубликовала в Instagram откровенные фотографии со съемочной площадки своего нового клипа.

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