Как уберечь свое лицо на отдыхе: основные правила ухода за кожей

Для женщин очень важно правильно ухаживать за своей кожей на море, чтобы сохранить ее упругой и молодой на долгие годы

Активные солнечные лучи часто обостряют воспаления на лице. Основными правилами ухода поделилась косметолог-дерматолог Александра Малахова на своей странице в Instagram.

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Солнце запускает определенный процесс на коже, называется он гиперкератоз, активное солнце в летний период может сильно обострить течение акне: вопреки мифу, что солнце и загар подсушивает воспаления.

На самом деле солнце замедляет процесс самообновления кожи и нарушает естественный баланс микрофлоры кожи. Поэтому воспалений, закрытых комедонов на коже становится больше, хотя поначалу это выглядит иначе.

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Правила ухода за проблемной кожей:

Не забывайте про глубокое очищение кожи. Захватите с собой очищающие средства с мягкими кислотами, гликолевой, салициловой, ферментами и энзимами. Умывайтесь 2 раза в день, в 2 этапа.

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В идеале при склонности к акне за неделю до отпуска сделать глубокую чистку - ультразвуковую и механическую. На море, если вы используете крем с SPF, добавьте в уход средство для глубокого очищения раз в 5-7 дней.

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По возможности замените крем на минеральную пудру с SPF - вероятность обострения акне сократится в разы. Используйте средства для снижения выработки себиума (принимать внутрь).

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Ограничьте употребление продуктов, которые усиливают выработку кожного сала: сладкое, молочные продукты, куриное мясо, газированные напитки, сладкие фрукты, продукты с высоким ГИ.

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Не забывайте про маски для очищения пор и ночные сыворотки с кислотами, выравнивающие текстуру кожи. Возьмите с собой средства SOS при акне, если на солнце все-таки случится обострение на период использования (2-3 недели).

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Не используйте жирные крема, маски и масла на солнце, не ходите на курс массажа лица по маслу на отдыхе. Также, используйте мягкие увлажняющие сыворотки.

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