"О чем я думал?" Живой "Кен" рассказал о проблемах со здоровьем после пластики

Эпатажный бразилец Родриго Алвес, который благодаря пластическим операциям пытается добиться внешности Кена - мужского аналога куклы Барби, рассказал о проблемах со здоровьем, возникших из-за хирургических вмешательств.

Так, по словам "живого Кена", он постоянно испытывает острую боль после операции по удалению нескольких ребер, пишет Daily Mail.

"Каждый вечер я испытываю сильные боли. Их можно с трудом стерпеть, но я не понимаю, о чем я тогда думал. У меня теперь два шрама на спине, но самое ужасное в том, что мои размеры не уменьшились вообще", - признался 34-летний Алвес. Он также рассказал, что украл свои удаленные ребра из операционной.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 20 Апр 2018 в 4:17 PDT

Мужчина мечтал достичь 50-сантиметрового обхвата талии. По его словам, после процедуры, которая обошлась в 40 тысяч долларов, ему приходится постоянно носить корсет.

"Я кажусь стройнее, только надевая корсет. Как только я его снимаю, тело принимает прежнюю форму", - подчеркнул бразилец.

На данный момент Родриго Алвес уже потратил 700 тысяч долларов в погоне за своим идеалом внешности.

Отметим, в апреле 2018 года отец-миллиардер "живого Кена" пригрозил сыну лишением наследства, если тот еще раз переоденется в женщину. Алвес вывел его из себя, опубликовав в своем Instagram фотографию в образе длинноволосой брюнетки в нижнем белье. Переодетый в женщину Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках.

Как сообщал "Обозреватель", Родриго Алвес ранее снялся в провокационной фотосессии. На фото "живой Кен" предстал в откровенном образе Барби.