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22 апреля • обновлено в 23:47
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/ Красота

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

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Человеческая кожа реагирует на множество раздражителей: от солнечного света до неправильной температуры воды. Чтобы сохранить ее молодость и здоровый виде необходимо не только делать процедуры и использовать косметику, но и отказываться от вредных вещей.

О пяти самых распространенных привычках, которые портят состояние кожи пишет Harpers Bazaar.

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

Злоупотребление сахаром

Кожа состоит из протеиновых структур – эластина и коллагеновых волокон. Сахар может вступать в химические реакции с целым рядом элементов, включая протеин. Эластичные волокна кожи под влиянием сахара быстрее стареют и теряют эластичность. Кожа становится дряблой и рыхлой.

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

pexels.com

Алкоголь

Алкоголь вытягивает воду, витамины и питательные вещества, тем самым способствуя старению кожи.

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

pexels.com

Выдавливание прыщей

Из-за выдавливания прыщей, особенно на ранней стадии, воспаление распространяется в более глубокие слои кожи и вызывает еще большее ее повреждение.

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

pexels.com

Курение

Курение заметно воздействует на кожу: активизирует гены, ответственные за энзим, понижающий уровень коллагена в коже, что, в свою очередь, увеличивает количество морщин и способствует провисанию кожи.

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

pexels.com

Недостаток воды

Волокна кожи – протеин и коллаген – лучше функционируют во влажной среде.

Не делайте так! Названы привычки, которые портят кожу

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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