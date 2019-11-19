Названа самая красивая студентка Украины: горячие фото девушки

Самой красивой студенткой Украины стала Дарина Самсонникова из Одесского национального морского университета.

Об этом сообщается на официальной странице в Instagram конкурса красоты "СтудМисс Украины".

За звание самой красивой студентки боролись участницы, которые победили на конкурсах на региональном уровне. Финал "СтудМисс Украины" прошел в Киеве, где участницы демонстрировали свои таланты, красоту и интеллектуальные способности.

В тройку финалисток вошли Дарина из Одессы, Виктория из Винницы, а также Аделина из Житомира. Однако главную корону конкурса получила одесситка.

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

"Ну что, настало время поста благодарности. Этому миру, Вселенной, жизни, моим друзьям и близким, а также всем людям, которые просто в меня верят. Сегодня я стала Студмисс Украины 2019! Эмоции, счастье, слезы! И снова ощущение, что я могу все!", - написала в Instagram победительница.

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Какими фото Дарина Самсонникова делилась со своими подписчиками до победы в конкурсе.

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Самая красивая студентка Украины Дарина Самсонникова Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитую американскую супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире.

К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва после исследования через специальную программу, которая показала, что лицо звезды – максимально приближено к "золотому сечению".

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