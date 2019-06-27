"Мисс Украина-2019": в Киеве представили претенденток

В Киеве, 26 июня, прошла официальная презентация претенденток на участие в конкурсе красоты "Мисс Украина 2019".

Как сообщает информационный партнер мероприятия "Деловая столица", на подиум вышли 50 красавиц с разных уголков страны (чтобы посмотреть объявление участниц, проскролльте до конца страницы).

Дефиле проходило в ресторанном комплексе Queen – официальный партнер конкурса. После отбора в финале за корону будут бороться 25 украинских красавиц. Главный приз конкурса продемонстрировали в самом начале презентации. В этом году по инициативе комитета впервые с 1991 года была проведена эксклюзивная реставрация главной награды.

Корона Пресс-служба

Ведущим стал Владимир Полуев, более известный как телеведущий политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112".

Главной "изюминкой" стало объявление участниц, которые поочередно выходили в черных платьях. По словам директора "Мисс Украина" Виктории Киосе, в этом году было беспрецедентное количество заявок.

Претендентки "Мисс Украина 2019" Пресс-служба / "ДС"

Объявление претендентов Пресс-служба / "ДС"

Видео: объявление претенденток (скролльте в сторону)

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая организаторы конкурса "Мисс Украина-2019" обнародовали первую десятку претенденток в этом году. 1 августа Национальный комитет объявит 25 участниц, выбранных из всех девушек. Позже Киосе официально пригласила на финал ежегодного мероприятия первую леди США Меланию Трамп.

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