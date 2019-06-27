"Мисс Украина-2019": в Киеве представили претенденток

В Киеве, 26 июня, прошла официальная презентация претенденток на участие в конкурсе красоты "Мисс Украина 2019".
Как сообщает информационный партнер мероприятия "Деловая столица", на подиум вышли 50 красавиц с разных уголков страны (чтобы посмотреть объявление участниц, проскролльте до конца страницы).
Дефиле проходило в ресторанном комплексе Queen – официальный партнер конкурса. После отбора в финале за корону будут бороться 25 украинских красавиц. Главный приз конкурса продемонстрировали в самом начале презентации. В этом году по инициативе комитета впервые с 1991 года была проведена эксклюзивная реставрация главной награды.
Корона
Пресс-служба
Ведущим стал Владимир Полуев, более известный как телеведущий политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112".
Главной "изюминкой" стало объявление участниц, которые поочередно выходили в черных платьях. По словам директора "Мисс Украина" Виктории Киосе, в этом году было беспрецедентное количество заявок.
Претендентки "Мисс Украина 2019"
Пресс-служба / "ДС"
Объявление претендентов
Пресс-служба / "ДС"
Видео: объявление претенденток (скролльте в сторону)
Сколько юной красноты в одном месте! 😻 Объявлены претендентки на #миссукраина2019 #missukraine2019 #міссукраїна2019 Посмотрите на эти длинные ноги, беби-фейс и ослепительные фигуры 👯♀️ #конкурскрасоты #missukraine А вы знаете, кого пригласила на финал директор конкурса @kioseviktoriya ? Саму Меланию Трамп! #melaniatrump А приедет ли, скоро узнаем 😉 #красотаспасетмир #beautyqueen #комуневесту #ukrainiangirl #ukrainiangirls #модели #красотки
Вчера была презентация “TOP 50” претенденток на участие в главном конкурсе страны @missukraine_official . Я счастлива,что я одна из участниц .Спасибо @zarina.ua за предоставленные украшения . Мероприятие проходило в @queen.kyiv ,макияж @mua_school_kyiv , косметика для волос @keuneua #missukraine2019 #lickerie_girl #lickerie #lickerie_candies
“Дуже рада бути частиною такого неймовірного конкурсу. Happy to be a part of such a great competition. Thanks @missukraine_official 👑@misslviv_official❤️💋 @zarina.ua “ @tonia_stupar #competitions #beauty #missukraine #missukrainediary #misslviv #misslvivdiary #misslviv2019 #misslvivfamily #missukraine2019 #top50missukraine
Спасибо большое комитету @missukraine_official за то,что поверили в меня 🙈❤️ Вчера было очень красивое мероприятие в рамках презентации "TOP 50” претенденток на участие в главном конкурсе страны "Мисс Украина". И я очень счастлива,что попала в это число❤️В шапке профиля вы можете проголосовать за меня.Благодарю каждого,кто уже отдал или отдаст голос в мою пользу💋Ваша поддержка очень важна.Отдельное спасибо @zarina.ua за предоставленные украшения ,а @queen.kyiv за место проведения! #missukraine2019 👑
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая организаторы конкурса "Мисс Украина-2019" обнародовали первую десятку претенденток в этом году. 1 августа Национальный комитет объявит 25 участниц, выбранных из всех девушек. Позже Киосе официально пригласила на финал ежегодного мероприятия первую леди США Меланию Трамп.
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