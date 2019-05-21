Мировые звезды выступили на шоу "Королева Украины-2019"

17 мая на главной площади столичного премиального ЖК состоялось фантастическое шоу "Королева Украины 2019".

Из года в год конкурс "Королева Украины" привлекает внимание тысяч поклонников женской красоты. В этом году он прошел с особым размахом! Невероятное шоу красоты и таланта смогли увидеть около 2000 гостей в историческом сердце украинской столицы - на аллее фонтанов премиального жилого комплекса закрытого типа "Бульвар Фонтанов". Оазис в центре Киева, жемчужина архитектурных традиций столицы превратился в эпицентр изысканной музыки и утонченной красоты!

Пресс-служба конкурса

Пресс-служба конкурса

За титул и корону боролись 18 невероятно красивых участниц из разных городов Украины.

Девушки поразили зрителей не только внешними данными, но и талантами. Выходы девушек сопровождали специальные гости шоу - виртуозный Евгений Хмара и неповторимый KHAYAT, загадочная Eneli, легендарный Karl Frierson и невероятный Lou Bega.

ENELI Пресс-служба конкурса

Karl Frierson Пресс-служба конкурса

KHAYAT Пресс-служба конкурса

Lou Bega Пресс-служба конкурса

Евгений Хмара Пресс-служба конкурса

Участницы шоу дефилировали в невероятных купальниках от CAso CAzzo и сети бутиков INGENUE, в чрезвычайных лугах от украинского бренда Polonets и модного бренда LTB. А вот финальное дефиле участниц традиционно состоялось в роскошных вечерних платьях от Royal Wedding.

Оценивали девушек настоящие эксперты женской красоты: Наталья Ковалева (Президент Конкурса), Сергей Глушко (вице-президент Конкурса), Ирина Трухачева (главный редактор журнала "Натали"), Татьяна Витязь (зам. Главного редактора журнала VIVA), Павел Прядко (ведущий программы "Свидетель" на канале НТН), Евгений Савенков (Начальник департамента маркетинга и продаж фитнес-центр премиум класса GYMMAXX), Богдан Юсипчук (украинский актер, модель, телеведущий, красивый мужчина планеты).

Богдан Юсипчук Пресс-служба конкурса

Виктория Миронова и Наталья Ковалева Пресс-служба конкурса

Евгений Савенков, представитель GYM MAXX и Тимур Мирошниченко Пресс-служба конкурса

Ирина Трухачева Пресс-служба конкурса

Татьяна Витязь Пресс-служба конкурса

Тимур Мирошниченко Пресс-служба конкурса

По результатам протоколов экспертного жюри в ТОП-6 финалисток конкурса, которые представят Украину на Международных конкурсах, попали: Миронова Виктория "Королева Украины Grand International 2019", Родина Дарья "Королева Украины Global 2019", Ягмурджы-Агеева Карина "Королева Украины Planet 2019", Лакишек Лилия "Королева Украины Model Of The World 2019", Лубенченко Оксана "Королева Украины United Continents 2019", Марциняк Марта "Королева Украины International 2019".

ТОП-6 конкурса Королева Украины - 2019 Пресс-служба конкурса

Специальные титулы и короны получили: Зеленская Алина "Queen of Bikini 2019", Лубенченко Оксана "Королева GymMaxx 2019", Медлярская Виктория "Королева Таланта 2019" и др. Титул, корону и ленту "Королева зрительских симпатий Украины 2019" по результатам онлайн-голосования получила Ханак-Струк Камила.

Пресс-служба конкурса

Виктория Медлярская, Королева таланта - 2019 Пресс-служба конкурса

Дарья Родина Пресс-служба конкурса

Камила Ханак-Струк Пресс-служба конкурса

Карина Ягмурджи-Агеева Пресс-служба конкурса

Лилия Галушко Пресс-служба конкурса

Лилия Лакишек Пресс-служба конкурса

Марта Марциняк Пресс-служба конкурса

Оксана Лубенченко Пресс-служба конкурса

Светлана Касамара Пресс-служба конкурса

Яна Лауринайчуте, Королева Украины - 2018 Пресс-служба конкурса

Все участницы и гости смогли получить множество подарков от организаторов шоу и партнеров мероприятия, а самое главное - незабываемые эмоции и впечатления от, действительно, непревзойденного шоу Королева Украины на Бульваре Фонтанов.

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