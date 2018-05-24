Маше Ефросининой - 39: как менялась украинская телезвезда за годы карьеры

В пятницу, 25 мая, свое 39-летие отмечает одна из самых популярных личностей в украинском шоу-бизнесе, актриса, модель и телеведущая Маша Ефросинина.
Маша всегда покоряла своих поклонников отличным вкусом и стильными образами. На телевидении известная украинка работает уже почти 20 лет, но при этом ее внешний вид с каждым годом становится все большим примером для подражания среди современных женщин. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялись образы Маши за годы ее карьеры.
Свою карьеру Ефросинина начала активно строить в 19 лет. Ее дебютом была программа "Щасливий дзвінок" на одном из национальных телеканалов. Затем артистка не только выступала в роли ведущей, но и являлась руководителями многих телепроектов на ведущих украинских каналах (Новый канал, СТБ и многие другие).
Маша Ефросинина
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На заре своей карьеры, в конце бурных 90-х, Маша Ефросинина носила объемные прически и очень часто мелькала на экранах с пышными кудрями, которые были в тренде. Кроме того, они гармонично смотрелись с фигурой телеведущей, которая раньше была более аппетитной, нежели сейчас.
Маша Ефросинина
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С 2001 года Ефросинина являлась ведущей развлекательного проекта "Подъем" вместе с Юрием Горбуновым. Спустя несколько месяцев эфира, они стали одними из самых популярных телеведущих Украины.
В период между 2006 и 2008 годами можно наблюдать значительную перемену в стиле Маши Ефросининой. Ее гардероб и прически становятся более продуманными и женственными. А волосы постепенно утратили объем и кудри. Также, Маша стала носить длинную челку, которая была в тренде в этот период.
Маша Ефросинина с супругом
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Маша Ефросинина
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В 2009 — 2013 годы Маша кардинально поменяла свой образ, обрезав длинные густые волосы и постепенно избавившись от челки.
Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина
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Прическу до настоящего времени Маша Ефросинина так и не пыталась изменить. К тому же, артистка заметно похудела после рождения двоих детей.
Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина
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Сейчас Маша Ефросинина выглядит свежей и юной, ведет активный образ жизни и продолжает радовать своих поклонников своими сильными и смелыми нарядами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о правилах качественного сна и бодрого утра.