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5 ноября • обновлено в 14:37
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Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

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Всплеск цвета и много блеска — в зимнем сезоне яркость макияжа будет приковывать взгляды.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, что будет актуальным в зимнем мейкапе 2019-2020. Чтобы вы всегда были в тренде.

Алые губы

Главный цвет в макияже губ зимнего сезона — классический красный. Его можно сочетать з любым гардеробом. Главное правило, делая акцент на губы, не переусердствовать с макияжем глаз.

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: glamour.ru

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: glamour.ru

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: glamour.ru

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Глиттер

Блеск — один из самых важных бьюти-трендов зимы 2019-2020. Используйте глиттер для макияжа глаз, губ и лица. Выбирайте тени фиолетового, розового, синего или зеленого оттенка.

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: womans.ws

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: instagram/lorealmakeup

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: glamour.ru

Цветные тени

Этой зимой весь акцент на макияже глаз и сделать его модным можно с помощью палеток для теней. Главное, выбирая яркие цвета, сочетайте их с минималистичным макияжем.

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: instagram/nyxcosmetics

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: beauty.ua

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: elle.ru

Толстые стрелки

В зимнем сезоне мало нарисовать классические стрелки — нужно рисовать толстые, которые придадут выразительности глазам. А еще, они дополнят любой макияж, сделав его максимально стильным.

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: vogue.ua

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: aquarelle.md

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: aquarelle.md

Естественные брови

Этой зимой стоит отказаться от темных теней и карандашей для бровей и купить прозрачный гель.

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: diormakeup

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: shpilki.net

Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Фото: instagram/hkassel

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.

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