Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Всплеск цвета и много блеска — в зимнем сезоне яркость макияжа будет приковывать взгляды.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, что будет актуальным в зимнем мейкапе 2019-2020. Чтобы вы всегда были в тренде.

Алые губы

Главный цвет в макияже губ зимнего сезона — классический красный. Его можно сочетать з любым гардеробом. Главное правило, делая акцент на губы, не переусердствовать с макияжем глаз.

Фото: glamour.ru

Фото: glamour.ru

Фото: glamour.ru

Глиттер

Блеск — один из самых важных бьюти-трендов зимы 2019-2020. Используйте глиттер для макияжа глаз, губ и лица. Выбирайте тени фиолетового, розового, синего или зеленого оттенка.

Фото: womans.ws

Фото: instagram/lorealmakeup

Фото: glamour.ru

Цветные тени

Этой зимой весь акцент на макияже глаз и сделать его модным можно с помощью палеток для теней. Главное, выбирая яркие цвета, сочетайте их с минималистичным макияжем.

Фото: instagram/nyxcosmetics

Фото: beauty.ua

Фото: elle.ru

Толстые стрелки

В зимнем сезоне мало нарисовать классические стрелки — нужно рисовать толстые, которые придадут выразительности глазам. А еще, они дополнят любой макияж, сделав его максимально стильным.

Фото: vogue.ua

Фото: aquarelle.md

Фото: aquarelle.md

Естественные брови

Этой зимой стоит отказаться от темных теней и карандашей для бровей и купить прозрачный гель.

Фото: diormakeup

Фото: shpilki.net

Фото: instagram/hkassel

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.

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