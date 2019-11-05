Макияж зима 2019-2020: топ-5 актуальных трендов

Всплеск цвета и много блеска — в зимнем сезоне яркость макияжа будет приковывать взгляды.
В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, что будет актуальным в зимнем мейкапе 2019-2020. Чтобы вы всегда были в тренде.
Алые губы
Главный цвет в макияже губ зимнего сезона — классический красный. Его можно сочетать з любым гардеробом. Главное правило, делая акцент на губы, не переусердствовать с макияжем глаз.
Фото: glamour.ru
Фото: glamour.ru
Фото: glamour.ru
Глиттер
Блеск — один из самых важных бьюти-трендов зимы 2019-2020. Используйте глиттер для макияжа глаз, губ и лица. Выбирайте тени фиолетового, розового, синего или зеленого оттенка.
Фото: womans.ws
Фото: instagram/lorealmakeup
Фото: glamour.ru
Цветные тени
Этой зимой весь акцент на макияже глаз и сделать его модным можно с помощью палеток для теней. Главное, выбирая яркие цвета, сочетайте их с минималистичным макияжем.
Фото: instagram/nyxcosmetics
Фото: beauty.ua
Фото: elle.ru
Толстые стрелки
В зимнем сезоне мало нарисовать классические стрелки — нужно рисовать толстые, которые придадут выразительности глазам. А еще, они дополнят любой макияж, сделав его максимально стильным.
Фото: vogue.ua
Фото: aquarelle.md
Фото: aquarelle.md
Естественные брови
Этой зимой стоит отказаться от темных теней и карандашей для бровей и купить прозрачный гель.
Фото: diormakeup
Фото: shpilki.net
Фото: instagram/hkassel
Ранее OBOZREVATEL сделал подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.
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