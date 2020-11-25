Какой макияж выбрать на Новый год 2021: главные тренды

Совсем скоро Новый год и в этот праздник каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно. Кроме наряда, прически и аксессуаров необходимо также подобрать макияж.

В год Быка популярными будут блестки и глиттер. А главным трендом новогоднего макияжа 2021 станет акцент на глаза, пишет "Новый канал".

Новогодняя ночь – отличный повод для смоки-айс или глиттерных теней. Можно также попробовать накрасить глаза дуохромными тенями, которые будут красиво переливаться.

Стрелки можно сделать любого цвета, главное – чтобы они сверкали на свету.

С помощью них можно создать уникальные узоры на лице и теле. Например, сделать "веснушки" с помощью звездочек или сердечек.

Это мастхэв новогоднего мейка. Но сияние кожи в макияже должно быть деликатным, поэтому не стоит наносить много хайлайтера.

Если вы делали акцент на глаза, то лучше добавить на губы легкий золотистый блеск. Губы можно покрыть золотыми блестками или золотой жидкой помадой.

Как сообщал OBOZREVATEL, до Нового года 2021 остается все меньше времени – однако достаточно, чтобы успеть придумать стильный и яркий образ. Так, названы варианты модных нарядов, чтобы в новогоднюю ночь вы ощущали себя королевой.