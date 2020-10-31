Макияж на Хеллоуин: яркие идеи на вечеринку. Фото

С 31 октября на 1 ноября по всему миру отмечается Хеллоуин – праздник, который ассоциируется с темными и потусторонними силами.

В Украине этот праздник только набирает обороты, поэтому многих ждут тематические вечеринки, корпоративы или просто страшные тусовки с друзьями.

Чтобы выглядеть на вечеринке празднования Хеллоуина устрашающее, достаточно не только обзавестись костюмом, но и создать яркий макияж.

Выбирая интересный мейк-ап на Хеллоуин, нужно отталкиваться не только от места, где вы будете отмечать праздник, но и от личных предпочтений. Если же у вас ограниченное время, рекомендуем попробовать создать макияж скелета, мистического существа или монашки.

В этом году выбирайте макияж на Хеллоуин 2020: труп невесты, жуткого клоуна, монстра либо же киногероя из разных жанров.

Для яркого образа на вечеринку обзаведитесь разноцветными тенями и подводками для глаз, блестками и стразами, красками для макияжа, а также аксессуарами, которые можно купить в специальных магазинах с костюмами на Хеллоуин.

OBOZREVATEL собрал для вас яркие и интересные идеи макияжа на Хеллоуин, которые можно попробовать повторить в домашних условиях. Выбирайте тот, который вам больше понравится и пусть ваша вечеринка будет незабываемой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее мы собрали подборку самого удачного оформления домов и улиц на жуткий праздник Хеллоуин.