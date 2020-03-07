Лак "Прелесть", тушь "Ленинградская": какой макияж был в моде в СССР

В СССР, как и везде в мире, женщины хотели выглядеть эффектно и привлекательно.

При этом арсенал советских модниц был далеко не так богат, как у современных девушек. OBOZREVATEL вспоминал, как наводили красоту наши мамы и бабушки в далекие советские времена.

Голубые тени: тренд СССР

Макияж в СССР: голубые тени Pinterest

В 70-х в СССР вошли в моду тени для глаз, особенно популярными были тени голубого цвета. Сейчас многие считают такой мейк-ап безвкусным, но тогда это было модно и эффектно подчеркивало цвет глаз. Причем голубые тени часто наносились на все подвижное веко вплоть до бровей, что сейчас многие высмеивают.

Тональный крем в СССР

Макияж в СССР: тональный крем "Балет" Pinterest

Выбор тонального крема в СССР был небогат: модницам приходилось довольствоваться тональным кремом "Балет". Некоторые женщины и сейчас продолжают пользоваться этой маркой.

Пудра в СССР

Макияж в СССР: пудра Pinterest

С выбором пудры дела обстояли лучше. Так, порошковые пудры были четырех видов: высшего качества ("Восток", "Балет"), группа А – хорошего качества ("Красная Москва", "Кремль"), группа Б – средние ("Маска", "Камелия") и группа В – обычные ("Кармен", "Сирень").

Советская пудра была хорошего качества и состояла из натуральных ингредиентов. При всем этом в СССР женщины не злоупотребляли тональными средствами – в моде был естественный цвет лица.

Помада в СССР

Макияж в СССР: помада Pinterest

Любимыми цветами помады женщин в СССР были морковный и коричневый. Некоторые пользовались и ярко-красной помадой, но тогда она не имела особой популярности.

Советский лак для волос

Макияж в СССР: лак для волос Pinterest

Макияж в СССР: Pinterest

Как все мы знаем, в СССР в моде были пышные и высокие прически. Лак для волос "Прелесть" отлично справлялся с поставленной задачей и делал прическу просто пуленепробиваемой. С лаком "Прелесть" прическе была не страшна никакая непогода. Правда, и расчесать после этого лака волосы было невозможно.

Тушь "Ленинградская"

Макияж в СССР: тушь Pinterest

Макияж в СССР: тушь Pinterest

Тушь "Ленинградская" была настоящей легендой. Она выпускалась в небольшой коробочке, которую перед использованием нужно было смочить водой или поплевать в нее. Красились тогда неудобными кисточками, а ложилась эта тушь не так хорошо, как современная: ресницы получались слипшимися, на них были заметны комочки. Разделяли ресницы советские красотки обычной иголкой.

Лак для ногтей в СССР

Макияж в СССР: лак для ногтей Pinterest

В СССР в основном продавался прозрачный лак. Находчивые советские модницы пускались на разные хитрости, чтобы придать ему цвет: добавляли пасту от ручки, битые елочные игрушки и другие материалы.

Как рисовали стрелки в СССР

Макияж в СССР: Наталья Кустинская кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию", 1973 год

В 60-х годах вошли в моду стрелки. Женщины СССР не хотели ни в чем уступать западным модницам и тоже принялись активно "рисовать глаза". Правда, вместо косметического карандаша часто использовался обычный. Заточенную спичку опускали в грифель – и стрелка готова.

Макияж в СССР: вазелин – вместо туши, детские карандаши – вместо теней

В Советском Союзе были времена, когда настоящую косметику "достать" удавалось лишь единицам. И женщины полвека тому назад шли на разные ухищрения, чтобы "навести красоту". Так, к примеру, вместо туши в ход шла смесь из вазелина, жженых спичек, гудрона.

Макияж в СССР: вазелин Pinterest

А чтобы сделать тени для век, использовали детские карандаши: грифель нужного цвета растирали до нужной кондиции. Также пользовались "серебрянкой": блестящий порошок пальцем наносили на веки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядели самые популярные прически и стрижки в СССР.

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