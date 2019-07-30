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Ксения Пискун
Ксения Пискун
Эксперт в области бьюти-индустрии Все статьи автора

Уход за волосами летом: главные средства

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Летом отдохнуть хотим не только мы, но и наше тело: кожа требует более бережного ухода и защиты от солнца, равно как и волосы. Стоит пересмотреть свои ритуалы красоты и подобрать новые средства для летнего ухода — они уберегут от сухости и ломкости волосы, защитят их и кожу головы от действия солнца.

Первое простое правило — носите головные уборы. Внедряйте в свой образ шелковые платки, панамы, соломенные шляпы и другие причудливые аксессуары — они спасут волосы и цвет от быстрого выгорания, а в следствии сухости и ломкости. Стоит отказаться и от фена, хотя бы на летний период. Не стоит лишний раз подвергать волосы воздействию горячего воздуха. Если без укладки не обойтись — настройте фен на режим холодной сушки и обязательно используйте защитные средства.

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Пользуйтесь маслами: виноградных косточек, арганы, кокоса, жожоба или репейным. Наносите его на кончики волос пока они влажные и растирайте по длине, отступая от корней не менее пяти сантиметров. Не забывайте о масках: они главное средство для питания и увлажнения волос. Благодаря бальзамам и маскам волосы всегда выглядят ухоженными и здоровыми. Можно пользоваться несмываемыми средствами, чтобы еще больше защитить волосы, придать им сияние и яркий цвет.

Перед купанием в бассейне или соленой морской воде обязательно смочите волосы, так они впитают в себя меньше хлора, чем когда будут сухими. После — обязательно ополосните волосы проточной водой и нанесите кондиционер или защитный спрей, можете аккуратно расчесать волосы расческой с широкими зубьями, чтобы они не спутывались.

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Желательно летом воздержаться и от окрашивания, особенно осветления — это сильный стресс для волос. Если же вам просто необходимо изменить цвет постарайтесь сделать это за несколько недель до отпуска и нахождения под палящим солнцем. И не забывайте состригать поврежденные волосы, делайте это регулярно, чтобы потом не приходилось убирать половину длины.

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