"Красотка!" Ефросинина восхитила сеть фото в белье

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно отметила свое сорокалетие, восхитила сеть новым фото. Так, она позировала в бежевом белье демонстрируя стройную фигуру.

Ведущая разместила снимок на своей странице в социальной сети Instagram и сопроводила его рассказом о том, чему ее научили первые 40 лет жизни.

Маша Ефросинина instagram.com/mashaefrosinina

"Чему меня научил и что открыл мой первый "сорокет": никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга - это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно- быть счастливым! Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведет!", - написала Ефросинина.

"Бесподобная Маша", "Какая красотка", "Мудро! Очень! Фото шикарное!", Маша, вы очень красивая", "Восхищаюсь", "Вы вдохновляете", "Маша, вы прекрасная! Спасибо, что подаете пример многим женщинам!", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету. Она опубликовала пост про сладкое и типы питания, предоставив поклонникам несколько видов завтрака, которые помогут скинуть лишний вес.

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