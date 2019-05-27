"Красотка!" Ефросинина восхитила сеть фото в белье

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно отметила свое сорокалетие, восхитила сеть новым фото. Так, она позировала в бежевом белье демонстрируя стройную фигуру.
Ведущая разместила снимок на своей странице в социальной сети Instagram и сопроводила его рассказом о том, чему ее научили первые 40 лет жизни.
Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina
"Чему меня научил и что открыл мой первый "сорокет": никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга - это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно- быть счастливым! Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведет!", - написала Ефросинина.
Чему меня научил и что открыл мой первый #сорокет : ⠀ ⠀ 🕘 Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга - это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно- быть счастливым! ⠀ ⠀ 🕟 Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведёт! Тупиком жизни может быть только пассив... ⠀ ⠀ 🕑 Хорошо выглядеть - это грёбаный труд! Ежедневный, мать его, труд! Хотите тащиться от своего отражения, тогда: ⠀ ⠀ - Идите к доктору и обследуйте весь свой организм. Гинеколог, эндокринолог и гастроэнтеролог в первую очередь! ⠀ ⠀ - Найдите себе физическую нагрузку по душе! Без спорта и движения организм увядает и разваливается в разы быстрее ... ⠀ ⠀ - Разберитесь в элементарном, в том, как влияет каждый продукт, попадающий в ЕДИНСТВЕННО данный вам храм- ваше тело! И прекратите его замусоривать!! Наладьте питание! Ешьте то, что продлит вашу жизнь, а не укоротит её... ⠀ ⠀ - Избавьтесь от дурных мыслей и злопыхательств в адрес других - это ужасно токсично для внешнего вида и ведёт к ранней старости:) ⠀ ⠀ - Ничего НИКОМУ не даётся просто так- надо пахать! И внешность- не исключение! ⠀ —— ⠀ 🕢 Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это! Пошли всё к чёрту, пореви, побейся головой об стену, пожалей себя пару дней... Очистись, выпусти из себя весь стресс-это НОРМАЛЬНО. Ты всего лишь человек, а не бесперебойный гаджет. Сила человека в его умении быть иногда слабым .. ⠀ ⠀ 🕗 Прислушивайтесь к вашим детям - они честнее всех укажут вам на ваши недостатки! Продолжение следует💬 ⠀ Фото @elle_ukraine
Чему меня научил и что открыл мой первый #сорокет . Часть 2 : ⠀ ——🕗 Нет неправильных решений, есть принятые! ⠀ ⠀ ⠀ —— 🕗 Настоящие друзья : ⠀ - любят тебя по-человечески, а не расчётливо, и на это не влияют твои взлёты и падения ⠀ - Могут тебе сказать, что ты в дерьме, если ты в дерьме! ⠀ - Знают, что подарить тебе на день рождения. ⠀ - Те, с кем можно есть из одной тарелки и без стеснения нести пьяный бред ... ⠀ - Те, кому можно без сомнения позвонить в три ночи, если ключ сломался в замке квартиры... ⠀ - Никогда не напомнят тебе, что ты когда-то облажался, и не будут стебать твои слабые места.. ⠀ - Те, кому интересно узнать, как твои дела, а не только излагать про свои... ⠀ - Те, кто будут плакать и визжать от счастья за тебя, если ты получил от жизни офигенный бонус... ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ —— 🕝 Самая большая трагедия в отношениях мужчин и женщин- неумение поговорить друг с другом открыто и начистоту о проблемах внутри союза. Потому что нас этому не учили! Потому что это, сука, самый тяжёлый акт из мне известных... Но если всё-таки захотеть и постараться освоить "язык" своего партнёра, найти к нему подход, суметь изложить все свои обиды и претензии , то можно избежать раздора, вражды и травматичных для ваших детей последствий! ⠀ ⠀ —— Продолжение следует . Смотри Часть 1 в предыдущем посте. ⠀ ——⠀ —— Фото @elle_ukraine 2015 год
"Бесподобная Маша", "Какая красотка", "Мудро! Очень! Фото шикарное!", Маша, вы очень красивая", "Восхищаюсь", "Вы вдохновляете", "Маша, вы прекрасная! Спасибо, что подаете пример многим женщинам!", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету. Она опубликовала пост про сладкое и типы питания, предоставив поклонникам несколько видов завтрака, которые помогут скинуть лишний вес.
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