Консул, дипломат, тройной: в сети показали легендарные одеколоны из СССР

В сети показали фото легендарных одеколонов, которые производились в СССР. Они считались классикой и лучшим подарком для мужчины.

Снимки опубликовали в Telegram-канале "Назад в СССР". Тем, кто помнит небольшой ассортимент женской декоративной косметики и парфюмерии, понимает, что мужской половине СССР выбирать одеколоны почти не было из чего (фото смотрите ниже).

К дешевой парфюмерии относили "Тройной одеколон" – волшебный коктейль, который мужчины порой употребляли внутрь, поскольку стоил он сущие копейки, а по содержанию спирта один флакон приравнивался к бутылке водки. Пользовались популярностью у советских мужчин и такие недорогие одеколоны с менее резким ароматом, как "Русский лес", "Консул" или "Дипломат".

OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото одеколонов, которые вы могли видеть в своих бабушек, дедушек, родителей, а кто-то из вас возможно и сам пользовался данными средствами:

Одеколон для мужчин Telegram канал "Назад в СССР"

Серия популярных одеколонов Telegram канал "Назад в СССР"

Тройной одеколон Telegram канал "Назад в СССР"

Одеколоны от производителя "Крымская роза" Telegram канал "Назад в СССР"

Легендарные советские одеколоны Telegram канал "Назад в СССР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядели девушки в США в 1980-х годах и сравнили их одежду с одеждой девушек в СССР в те же времена.