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16 апреля • обновлено в 20:18
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/ Красота

Как уложить волосы при помощи карандаша: назван неожиданный способ

1.1т
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Популярная блогерша Бриттани Ксавье показала, как сделать красивую укладку при помощи простого карандаша и сняла процесс на камеру.

Ролик она опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok.

Как уложить волосы при помощи карандаша: назван неожиданный способ

pexels.com

Согласно рекомендациями женщины, для получения нужного эффекта следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем.

@brittany.xavier we tried pencil curls for the first time... @jadyn.xavier 💁🏻‍♀️ ##hair ##curls ##hairstyle ##hairtutorial ♬ original sound - paradiisedd

Пользователи сети восхитились пышной укладкой ребенка, публикация стала вирусной и набрала больше 1,6 миллиона просмотров.

Как уложить волосы при помощи карандаша: назван неожиданный способ

Скриншот из видео

Как уложить волосы при помощи карандаша: назван неожиданный способ

Скриншот из видео

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Автор
Мария Дидык
Теги
прическа Красота Мода
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