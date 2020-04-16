Как уложить волосы при помощи карандаша: назван неожиданный способ

Популярная блогерша Бриттани Ксавье показала, как сделать красивую укладку при помощи простого карандаша и сняла процесс на камеру.
Ролик она опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok.
pexels.com
Согласно рекомендациями женщины, для получения нужного эффекта следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем.
@brittany.xavier we tried pencil curls for the first time... @jadyn.xavier 💁🏻♀️ ##hair ##curls ##hairstyle ##hairtutorial ♬ original sound - paradiisedd
Пользователи сети восхитились пышной укладкой ребенка, публикация стала вирусной и набрала больше 1,6 миллиона просмотров.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
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