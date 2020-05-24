Как летом не испортить кожу лица: топ-5 советов

Чтобы сохранить красоту и молодость, не следует забывать о коже лица. К тому же летом она требует особенной заботы, когда следует использовать специальные средства по уходу.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL рассказывает, как правильно ухаживать за кожей в жаркую летнюю пору.

1. Больше воды

Норма выпитой в день воды – 1,5-2 литра, однако в теплое время года требуется больше жидкости, чтобы поддержать гидро-липидный баланс кожи.

Как ухаживать за кожей летом Pixabay

2. Защита от солнца

Летом обязательно носите с собой повсюду солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты SPF и UVA. А чтобы защитить кожу от голубого излучения экранов гаджетов, подберите крем Blue Light.

3. Очищение

Летом особенно важно удалять остатки макияжа и тщательно очищать лицо. Подбирайте средства, которое подходят вашему типу кожи. Для жирной кожи подойдут гель, не содержащий спирт, и тоник для поддержки гидро-липидного баланса кожи. Для сухой кожи полезна будет пенка для умывания, которая бережно очищает кожу, не стягивая ее.

Летом важно подобрать правильные средства для кожи лица Pixabay

4. Увлажнение

Летом, когда наша кожа обезвожена из-за высокой температуры, увлажняющие средства особенно необходимы. Для сухой кожи важно регулярно применять кремы и сыворотки, чтобы восстановить потерянную влагу. Для жирной кожи подойдут крема более легкой текстуры на водной основе, флюиды. Средства стоит наносить дважды в день, чтобы сохранить влагу, тонус и эластичность.

5. Пользуйтесь некамедогенными средствами

Средства по уходу за кожей и вся ваша косметика должны быть некомедогенными. Так, важно, чтобы в них не было силиконов и масляных продуктов, которые летом смешиваются с потом, кожным жиром и пылью и приводят к инфекциям и угревой болезни. Проследите, чтобы на этикетке покупаемой вами косметики были обозначения oil-free, non-comedogenic, silicone-free.

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