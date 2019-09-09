Гороскоп на День красоты: как стать привлекательной и желанной

9 сентября отмечается Всемирный день красоты - International Beauty Day.

OBOZREVATEL предлагает гороскоп красоты на этот день, а также на все остальные дни сентября, на основе карт Таро "Магия Наслаждения" итальянского художника Мауро де Лука.

Овен – Отшельник

На карте изображен человек, который сознательно отказался от плотских утех. Для того чтобы стать более привлекательной, очаровательной, свежей и молодой, вам необходимо просто… больше спать. Не преуменьшайте значение отдыха. "Сон – таблетка красоты". Помните об этом. И поменьше кофе во второй половине дня.

Таро Магия Наслаждений, Отшельник

Телец – Колесо Фортуны

Эта карта считается картой большого везения и удачи. В контексте красоты она говорит о том, что вам следует уделить внимание своей внешности, посетить косметический салон или заняться собой в домашних условиях. Очень важно питание – оно должно быть богато витаминами. Благо, осенний сезон предоставляет их в избытке. Рекомендуется попробовать новые способы ухода за кожей лица и тела.

Таро Магия Наслаждений, Колесо Фортуны

Близнецы – Маг

Эта карта символизирует всемогущество, высшее мастерство. А это значит, что вы хорошо знаете, что и как нужно делать для того чтобы выглядеть на все сто. Совет Таро один: не пренебрегайте этими знаниями и применяйте их на практике. А также делитесь ими с другими, обучайте своему мастерству тех, кто в нем заинтересован. Карта также может указывать на удачную сложную косметологическую процедуру.

Таро Магия Наслаждений, Маг

Рак – Верховная Жрица

Эта карта советует освоить новые знания в искусстве ухода за собой. Возможно, старые привычные кремы и косметические средства следует сменить на что-то более продвинутое. Ключи в руке "Папессы" говорят о том, что вы можете подобрать идеальные средства ухода, которые станут ключом к вашей молодости, красоте и привлекательности. Совет Таро: не отягощайте себя лишними проблемами, которые сразу же отражаются на лице.

Таро Магия Наслаждений, Верховная Жрица

Лев – Рыцарь Денариев

Здесь совет более чем очевиден: ешьте побольше фруктов. Рыцарь протягивает главной героине зеленый апельсин или лайм – вещь, богатую витамином С. В пище отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, не злоупотребляйте жареным, соленым и жирным, поменьше специй и кофе. И не забывайте о "фрукте красоты" - абрикосе, который круглый год доступен в виде кураги.

Таро Магия Наслаждений, Рыцарь Денариев

Дева – Суд

Эта семья как будто сидит на морском берегу, вам не кажется? Таро намекают на то, что морской отдых пойдет вам на пользу. И хотя карта в классическом смысле говорит совсем о другом, в данном случае ее совет очевиден: вам нужен отпуск, желательно на островах. Если такой возможности нет, подойдет море или даже озеро. Процедуры, связанные с водой, также будут эффективными и помогут выглядеть красивее и моложе.

Таро Магия Наслаждений, Суд

Весы – Двойка Жезлов

Есть версия, что интимные отношения оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи женщины, на ее настроение и общее самочувствие. Эта карта дает именно такой совет: занимайтесь любовью с любимым человеком или просто влюбитесь с первого взгляда. Это чувство зажжет в глазах огонь, оживит вас, и в глазах всех окружающих – не только мужчин, но и женщин – вы станете намного более привлекательной.

Таро Магия Наслаждений, 2 Жезлов

Скорпион – Семерка Жезлов

Интересно, что Скорпионам выпала та же карта, что и в любовном гороскопе на неделю с 9 по 15 сентября. Главный символ здесь – ящерица. Кому как не Скорпионам знать, что такое умереть и родиться вновь? Таро предлагают сделать именно это. В фигуральном смысле. Пойдите на радикальное обновление – образа жизни, имиджа, косметических средств. Всего. Станьте новой, совершенно новой.

Таро Магия Наслаждений, 7 Жезлов

Стрелец – Двойка Кубков

Любовь и правильное питание. Вот в чем состоит главный совет этой карты. Посвятите время общению с любимым человеком и с теми людьми, которые приносят вам удовлетворение. В питании уделите внимание пище, богатой микроэлементами, в том числе разнообразным орехам. А еще попытайтесь избежать стресса и отрицательных эмоций. Молодыми нас делают радость и беззаботность.

Таро Магия Наслаждений, 2 Кубков

Козерог – Пятерка Кубков

Эта карта советует вам не беспокоиться о том, чего не вернуть, например, вашу 16-летнюю внешность, и обратить внимание на то, что у вас есть. В любом возрасте женщина может выглядеть привлекательной, если подойти к ворпосу умело подчеркнуть свои выгодные стороны и скрыть стороны слабые. Используйте новые средства, которые предоставляет индустрия красоты, но главное – испытывайте только позитивные эмоции!

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Таро Магия Наслаждений, 5 Кубков

Водолей – Десятка Денариев

Эта карта говорит о том, что все, что вам нужно для молодости и красоты, у вас уже есть. Беспокоиться не о чем. Просто делайте то, что делали всегда в плане ухода за собой. Релакс, умиротворение, довольство, умение ощущать вкус жизни в любой мелочи – вот советы, которые вам дают Таро.

Таро Магия Наслаждений, 10 Денариев

Рыбы – Тройка Жезлов

И снова любовь. Таро заверяют, что главный секрет молодости и красоты для вас заключается не столько в косметических средствах, сколько в состоянии влюбленности, поглощенности сильным чувством. Желательно обоюдным. Новое чувство сделает вас обновленной и помолодевшей. Не сопротивляйтесь ему.

Таро Магия Наслаждений, 3 Жезлов

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