"Где нога?" Звезда "Однажды в Голливуде" напугала поклонников странным снимком

Звезда фильма "Однажды в Голливуде", актриса Марго Робби озадачила поклонников фотосессией для австралийского глянца Vogue.

Пользователи буквально "потеряли" ногу кумира на черно-белом снимке, оставив перепуганные отзывы на ее странице в Instagram.

Марго выглядела соблазнительно на снимках для глянца, позируя в разных нарядах и позах. Но одно фото оказалось весьма странным. Мало того, что на нем у Робби всего одна нога, так еще и выгнута под необычным углом.

Марго Робби с одной ногой для Vogue instagram/margotrobbie

"Я отказываюсь верить, что эти ноги принадлежат человеку", "Rip нога Марго", "Мило, но где твоя вторая нога", "Так мило, но что на земле происходит с ее ногами", "Одноногая королева", "Я не понимаю, это нога?" – спросили озадачились поклонники, однако в комментариях все же предположили, что всему виной неудачный фотошоп.

Марго Робби на обложке Vogue instagram/margotrobbie

Марго Робби в фотосессии Vogue instagram/margotrobbie

Марго Робби в причудливой позе instagram/margotrobbie

Робби для Vogue instagram/margotrobbie

Марго Робби - Vogue instagram/margotrobbie

Марго Робби - обложка Vogue instagram/margotrobbie

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Робби засветилась на фотографиях в откровенном купальнике и показала неплохие навыки плавания.

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