"Это личное": популярная украинская рэперша набила тату в интимном месте

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, сделала себе татуировку в интимнои месте.
Об этом она рассказала в своем сторис в Instagram, уточнив, что такие изображения набиваются не для всех.
"Есть тату публичные, а есть личные", – рассказала она, лежа на столе мастера по тату, который наводил ей изображение между грудьми.
Алена Савраненко набивает тату
Alyona Alyona - сторис
Какой именно рисунок она выбрала, неизвестно. Позже рэперша лишь показала фото, на котором уже после процедуры расслабляется в кровати, прикрыв грудь полотенцем.
"Веганский бургер и диетическую колу, пожалуйста", – подписала она под снимком, где лежит и "маской" из упаковки гамбургера из McDonalds.
Alyona Alyona (Алена Савраненко)
instagram@alyona.alyona.official
Как сообщал OBOZREVATEL:
Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.
30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".
В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.
И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.
В 2019 года украинка поедет покорять Европу: Sziget Festival 2019 в Будапеште и Аceland Airwaves в Рейкьявике.
Позже она попала в престижный список украинских исполнителей.
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