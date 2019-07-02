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"Это личное": популярная украинская рэперша набила тату в интимном месте

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, сделала себе татуировку в интимнои месте.

Об этом она рассказала в своем сторис в Instagram, уточнив, что такие изображения набиваются не для всех.

"Есть тату публичные, а есть личные", – рассказала она, лежа на столе мастера по тату, который наводил ей изображение между грудьми.

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Алена Савраненко набивает тату

Алена Савраненко набивает тату

Alyona Alyona - сторис

Какой именно рисунок она выбрала, неизвестно. Позже рэперша лишь показала фото, на котором уже после процедуры расслабляется в кровати, прикрыв грудь полотенцем.

"Веганский бургер и диетическую колу, пожалуйста", – подписала она под снимком, где лежит и "маской" из упаковки гамбургера из McDonalds.

Alyona Alyona (Алена Савраненко)

Alyona Alyona (Алена Савраненко)

instagram@alyona.alyona.official

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Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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