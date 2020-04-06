Девушке пришлось удалить часть носа и губ из-за аллергии на солнце. Фото

29 -летняя Карин де Соуза из Форталезы в Бразилии вынуждена каждых два часа наносить солнцезащитный крем из-за сильной аллергии. Из-за болезни ей пришлось удалить часть носа и губу.
Кроме того, каждый раз, когда ее кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, она рискует заболеть раком кожи, пишет Daily Mail.
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У Карин было 130 хирургических процедур по удалению повреждений, вызванных солнцем. При этом она остается позитивной и наслаждается жизнью.
"Будь счастлив, улыбнись, потому что жизнь случается только один раз", - сказала она.
facebook.com/danielpanissonfotografias
facebook.com/danielpanissonfotografias
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