Девушка 2 года не мыла голову шампунем: как она выглядит сейчас

В Финляндии студентка Айрис Хайккинен на два года отказалась от шампуня и кондиционера для волос и поделилась неожиданным результатом.

Девушка является последовательницей популярного у бьюти-блогеров движения, участники которого считают, что волосы способны самоочищаться за счет естественных масел. Об этом сообщает Daily Mail.

dailymail.co.uk

С сентября 2017 года Хайккинен моет волосы исключительно водой и только раз в несколько месяцев добавляет каплю кокосового масла.

"Раньше я мыла голову каждые пару дней, и она была чересчур чистой. В результате кожа головы пересыхала и чесалась. Но когда я перестала пользоваться шампунем, зуд ушел. В самом начале был момент, когда мои волосы выглядели жирными, но стоило немного потерпеть, и они пришли в норму", — поделилась девушка.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2019 году тенденции в мире модного окрашивания волос, вращаются вокруг простых, классических трендов. Стилисты вновь и вновь возвращаются к простым оттенкам волос, которые удивляют своей глубиной и креативом.

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