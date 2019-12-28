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28 декабря • обновлено в 11:39
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/ Красота

Без лифчика и макияжа: 61-летнюю Шэрон Стоун застукали в салоне красоты

1.4т
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Популярная голливудская актриса Шэрон Стоун была замечена в салоне красоты в Лос-Анджелесе без макияжа и бюстгальтера.

Так, папарацци засняли 61-летнюю знаменитость во время того, как ей делали массаж шеи и маникюр. Отметим, что Стоун была одета в красные спортивные штаны и синюю кофту, сквозь которую просвечивались ее соски. Свой образ актриса дополнила шлепанцами.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

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К слову, Шэрон сразу заметила фотографов, но это не помешало ей насладиться бьюти-процедурами. Наоборот, актриса искренне улыбалась.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шэрон Стоун рассказала, что пережила инсульт, после чего вынуждена была заново учиться говорить и ходить.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Шэрон Стоун
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