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21 января • обновлено в 11:35
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63-летняя актриса раскрыла секрет "вечной молодости": в чем он заключается

1.3т
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63-летняя тайваньская актриса из города Цзилун Чэн Мейфень рассказала, что по утрам ест суп с несколькими ломтиками имбиря. Именно эта давняя привычка, по ее мнению, помогает сохранить молодость.

Кроме того, знаменитость ходит на силовые тренировки 1-2 раза в неделю и похлопывает себя по рукам и ногам, потому что верит, что так энергия по телу движется лучше. Об этом сообщает сайт Wolipop.

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

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Отмечается, что по словам поклонников 63-летняя Чэн выглядит "максимум лет на 40". К слову, недавно Чэн по национальному телевидению объявляли "самой горячей тетей Тайваня".

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чэн Мейфень

Чэн Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ани Лорак поделилась секретами красоты. Так, по словам звезды, первый ее закон красоты — это сон.

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Автор
Кристина Долматова
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