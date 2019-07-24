55-летняя звезда ''Друзей'' удивила подтянутым телом: пикантное видео

Знаменитая голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс поразила поклонников пикантным видео.

Так, ролик 55-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Не нем она выпрыгнула из бассейна в бикини, демонстрируя стройную фигуру. Отметим, что видео проигрывалось в обратном порядке (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"О, теперь я наконец-то получила то, о чем пела Мисси, только для этого мне понадобилось 10 лет", — написала Кокс.

Кортни Кокс Фото из Instagram

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию Кортни. Они засыпали звезду комплиментами.

"Ты выглядишь прекрасно", "До сих пор красивая и горячая", "Как так можно выглядеть в 55?", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которой недавно исполнилось 50 лет, снялась в откровенной фотосессии, где позировала оголенной.

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