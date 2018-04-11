155-килограммовая модель показала фото в прозрачном белье

Популярная американская модель формата plus-size Тесс Холлидей, которая весит более 155 килограммов, в очередной раз показала пикантный снимок без одежды.

32-летняя звезда интернета продемонстрировала все прелести своего пышного тела, сфотографировавшись в вызывающем кружевном боди. Откровенное фото Тесс опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

При этом практически прозрачное белье, которое надела Холлидей, совершенно не скрывает ее тело.

Публикация от Tess💥 (@tessholliday) 9 Апр 2018 в 4:08 PDT

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Такую смелость модели высоко оценлили ее фанаты: за короткий промежуток времени снимок собрал более 40 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", пышнотелая Тесс Холлидей стала музой для полного мужчины, который начал карьеру модели, несмотря на вес почти 180 килограммов.