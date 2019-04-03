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/Дети

Суррогатная бабушка: американка спасла сына-гея от бездетности

2.3тЧитать материал на украинском

61-летняя жительница американского города Омаха стала суррогатной матерью для своего сына-гея. Она родила ему здоровую девочку.

Женщина выносила ребенка для своего 32-летнего сына-гея Мэттью и его 29-летнего супруга Эллиота Догерти, пишет издание Вbuzzfeednews.

Суррогатная бабушка: американка спасла сына-гея от бездетности

Яйцеклетки для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения предложила сестра Догерти. После принятого решения пара начала искать суррогатную мать.

"Небраска — консервативный штат. Мы опасались обращаться в агентства, поскольку не могли предугадать реакцию на гей-пару", — рассказывает Мэтью.

Суррогатная бабушка: американка спасла сына-гея от бездетности

Вскоре 61-летняя мать Мэттью Сесиль решила помочь сыну.

"Я даже не сомневалась. Я была счастлива принять участие в этом важном событии", - сказала она.

Женщина прошла необходимую подготовку перед процедурой ЭКО и успешно забеременела. В понедельник, 25 марта, на свет появилась девочка Ума Луиз Догерти-Эледж.

Суррогатная бабушка: американка спасла сына-гея от бездетности

Как ранее писал OBOZREVATEL, канадские ученые нашли пояснение теории "Эффекта старшего брата". В ней говорится, что чем больше старших братьев у мальчика, тем с генетической точки зрения выше вероятность того, что он вырастет геем.

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ипать, маразм крепчает.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Идиоты. И это предоставляется как счастье. Вместо того, чтобы у сынка своего кнутами до крови выбивать эту дурь, она еще ему и ребенка делает. Маразм.
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