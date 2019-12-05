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5 декабря • обновлено в 18:05
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Повалий стала бабушкой: опубликованы первые фото ребенка

1.7т
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Невестка украинской певицы Таисии Повалий Светлана Вихрова показала первые фото новорожденного сына.

Соответствующие снимки она обнародовала на своей странице в Instagram, получив поздравления и наилучшие пожелания от пользователей.

Денис Повалий и Светлана

Денис Повалий и Светлана

instagram/lana_vihrova

"Вот оно – самое большое счастье! Наш с Денисом пирожочек", – подписала Светлана под фото.

Повалий стала бабушкой - карта из роддома

Повалий стала бабушкой - карта из роддома

instagram/lana_vihrova

Новости
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На снимках изображены крошечные пяточки малыша, а также карточка из роддома, где указано, что родился мальчик. Имя сына Светлана и Денис пока не разглашают.

Повалий стала бабушкой – фото малыша

Повалий стала бабушкой – фото малыша

instagram/lana_vihrova

"Поздравляю", "Ура! Поздравляю с сыночком! Как вы быстренько за вторым пришли", "Мои поздравления! Пусть Ангел-Хранитель бережет вашу крошку", – пожелали поклонники.

Сын Повалий Денис в роддоме

Сын Повалий Денис в роддоме

instagram/bro.ducer - сторис

Сын Повалий показал пяточки сына

Сын Повалий показал пяточки сына

instagram/bro.ducer - стори

Повалий стала бабушкой: опубликованы первые фото ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Повалий Денис показал момент, когда у Светланы начались схватки.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Таисия Повалий Денис Повалий
Теги
дети шоу-бизнес новорожденный фотографии фотосессия
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