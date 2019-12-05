Повалий стала бабушкой: опубликованы первые фото ребенка

Невестка украинской певицы Таисии Повалий Светлана Вихрова показала первые фото новорожденного сына.

Соответствующие снимки она обнародовала на своей странице в Instagram, получив поздравления и наилучшие пожелания от пользователей.

Денис Повалий и Светлана instagram/lana_vihrova

"Вот оно – самое большое счастье! Наш с Денисом пирожочек", – подписала Светлана под фото.

Повалий стала бабушкой - карта из роддома instagram/lana_vihrova

На снимках изображены крошечные пяточки малыша, а также карточка из роддома, где указано, что родился мальчик. Имя сына Светлана и Денис пока не разглашают.

Повалий стала бабушкой – фото малыша instagram/lana_vihrova

"Поздравляю", "Ура! Поздравляю с сыночком! Как вы быстренько за вторым пришли", "Мои поздравления! Пусть Ангел-Хранитель бережет вашу крошку", – пожелали поклонники.

Сын Повалий Денис в роддоме instagram/bro.ducer - сторис

Сын Повалий показал пяточки сына instagram/bro.ducer - стори

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Повалий Денис показал момент, когда у Светланы начались схватки.

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