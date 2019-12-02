Популярная украинская певица впервые показала лицо сына: фото

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно высказалась о гастролях российских артистов в Украине, впервые показала лицо своего сына.
Так, она опубликовала трогательные фото на своей странице в Instagram.
Я щаслива читати ваші коменти під відео #ПадаєСніг. ⠀ Скільки людей з нами на одній хвилі. Дякую вам за вас 😊 ⠀ P.s.: а ці фотки на згадку про емоційно теплий @ranok_ua ⠀ Співали в акустиці, разом із @kanalukraina оголосили флешмоб #ПадаєСніг на всю країну! Подробиці згодом 💫 ⠀ Дякую @german_greg_tv та @mariia_melnik Не знаю, як вам вдається прокидатися так рано кожного дня 😂💪🏻 ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Светлана Тарабарова с сыном
Фото: Саша Самусевич
Светлана Тарабарова с мужем и сыном
Фото: Саша Самусевич
Сын Светланы Тарабаровой, которого назвали Иван, появился на свет 9 сентября 2018 года в 23:25.
#ПадаєСніг ⠀ Зима буде теплою❤️ Нехай музика гріє. А відео надихає бути поруч тільки з близькими, важливими для вас людьми. ⠀ P.S.: знайомтесь, це наш Іван 👶🏻 ⠀ Director - @innagrabar DOP - @evgenyushakov Edit - @innagrabar Color - Alex Pimenov Sound production- @sosin.aleksandr @tatamusic Стиліст @jeniakirienko MUA and Hair @popova.svetlana.mua, асистент @lin_dronov Photo @ssamusevich ⠀ Окрема подяка моїм друзям ❤️ @solomiyavitvitska і @vladkochatkov, @natalkakarpa, @alena_shoptenko, @timur.miroshnychenko та @_inna_mi_, @nikitadobrynin та @kvittkova, @olga.syzova, @katerina_kantemir_, моєму музичному братові @sosin.aleksandr, @andrey_poradovskiy та @alesia_porad, @ione.litvinov, @andreikadomtsev, @katrinorlova, @pavlen4ik ⠀ @belgravia_kk: Зражевському Альберту та @zirina76. Галереї подарунків "3D Декор" - дизайнеру Олені Боцман. @5_oclock_cafe дякуємо 😊 ⠀ українським дизайнерам @dafna_may, @ariamosalon, @andreasmoskin_ua. ⠀ Моєму коханню Олексію ❤️ Моїй родині, близьким і всім, хто зі мною на світлій стороні музики! ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Ранее, в эксклюзивном интервью Светлана Тарабарова рассказала OBOZREVATEL о том, как проходила ее беременность и с какими сложностями пришлось столкнуться.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!