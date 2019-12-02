Популярная украинская певица впервые показала лицо сына: фото

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно высказалась о гастролях российских артистов в Украине, впервые показала лицо своего сына.

Так, она опубликовала трогательные фото на своей странице в Instagram.

Светлана Тарабарова с сыном Фото: Саша Самусевич

Светлана Тарабарова с мужем и сыном Фото: Саша Самусевич

Сын Светланы Тарабаровой, которого назвали Иван, появился на свет 9 сентября 2018 года в 23:25.

Ранее, в эксклюзивном интервью Светлана Тарабарова рассказала OBOZREVATEL о том, как проходила ее беременность и с какими сложностями пришлось столкнуться.

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