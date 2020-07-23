Комаровский назвал главные признаки плохого отца

Известный врач-педиатр и блогер Евгений Комаровский заявил, что отец является плохим, если пытается переложить ответственность за воспитание детей на жену.

Об этом телеведущий рассказал в видео "Краткий курс начинающего папы", которое опубликовал на своем YouTube-канале "Доктор Комаровский" (ролик смотрите ниже).

"Папа сейчас – такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает", – сказал Комаровский.

По его словам, многие мужчины до сих пор считают, что их главная задача состоит в зарабатывании денег, поэтому отказываются участвовать в жизни своих детей. Так, к будущему отцовству они готовятся менее серьезно, чем к покупке автомобиля. Такой подход педиатр назвал неправильным.

"Самая большая ошибка – это ваша уверенность в том, что ваша жена знает, что делать с ребенком. Она знает точно то же, что и вы – ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться", – призвал Комаровский.

Врач посоветовал мужчинам ответственно относиться к будущему отцовству. А наследника стоит заводить только тогда, когда вы точно к этому готовы. Ведь хорошим отцом является только тот, кто всегда рядом.

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