Звездная стилистка раскрыла полезный лайфхак, как правильно подобрать цвет тонального крема в магазине: на руки ничего не наносим!

Звездная стилистка Юлико, разрабатывающая образы не только для известных артистов, но и для нардепов, дала эффективный совет, как выбрать цвет тонального средства в магазине. Некоторые покупатели привыкли наносить немного продукта на руку, но это неправильный подход.

В Instagram стилистка на себе показала, как быстро определить оттенок тона, который будет идеально сливаться с кожей на лице. Однако к использованию этого метода следует подготовиться.

Подбирать цвет тонального крема, который перекроет покраснения на лице, можно, тестируя его именно на этой зоне. Стилистка посоветовала делать это под скулами, предварительно стерев макияж.

"Мы на этой зоне будем смотреть наш цвет. На руках мы ничего не пробуем. Это очень плохая идея", – предостерегла Юлико.

На свое лицо модная экспертка нанесла три разных тональных средства, чтобы показать, как определить идеальный оттенок. Она подчеркнула, что эти свотчи (с англ. – образцы) должны быть достаточно плотными. Растушевывать их не нужно.

Только так можно увидеть, какой цвет сливается с кожей, а какой – контрастирует с ней.

В основном магазины косметики позволяют пользоваться пробными товарами и имеют салфетки, мицеллярную воду и другие средства, которые помогут эти образцы затем стереть с лица. Наносить их можно просто сухими и чистыми пальцами.

Ранее OBOZ.UA писал, что визажистка Селена Маршан дала советы, какой тональный крем подобрать, чтобы не подчеркнуть сухость кожи, и как правильно наносить его.

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