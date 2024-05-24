Жидкая, матовая или кремовая: как выбрать лучшую помаду

Современная косметическая индустрия предлагает помады на любой вкус – матовые и глянцевые, как стекло, любой текстуры и стойкости. Но как выбрать именно ту, которая подойдет для того макияжа, который вы планируете сделать именно сегодня?

Профессионалы убеждают: существует четкий перечень критериев, который поможет вам не ошибиться с выбором – жидкая, матовая или кремовая помада вам нужна прямо сейчас. OBOZ.UA разбирался в нюансах.

Жидкая помада

Идеально подходит для создания насыщенного и стойкого цвета

Жидкие помады продаются в тюбиках с аппликаторами-палочками. Они помогают сделать нанесение более чётким. Такая формула обеспечивает интенсивную пигментацию, а еще жидкие помады известны своей стойкой формулой. После высыхания продукт такого типа имеет матовый или полуматовый финиш. Этот тип помады следует выбирать тем, кто хочет получить яркий цвет, который не придется часто подкрашивать.

Матовая помада

Лучше всего использовать для создания классических и изысканных образов

Матовые помады создают бархатистый финиш без каких-либо бликов. Они обеспечивают насыщенный цвет и идеально подходят для создания классического элегантного образа. Такая формула продукта, как правило, обеспечивает высокую стойкость. Но следует иметь в виду, что некоторые матовые помады могут слегка подсушивать губы, поэтому под них следует наносить увлажняющий бальзам.

Глянцевая помада

Идеально подходит для создания молодого и сочного образа

Финиш такой помады напоминает стекло – она отражает свет и создает ощутимый объем, придает губам пухлость. Нередко в подобные формулы добавляют увлажняющие компоненты, что делает их приятными для нанесения. Но при этом несколько снижает стойкость. Глянцевые помады идеально подходят для создания свежего и влажного внешнего вида, особенно в теплое время года. Они хорошо подойдут тем, кто предпочитает более естественный и увлажненный вид.

Кремовая помада

Наиболее универсальный вариант, еще и с эффектом увлажнения

Кремовые помады обеспечивают оптимальный баланс между матовым и глянцевым финишем. Они имеют кремовую текстуру, которая легко наносится, при этом обеспечивают увлажнение кожи губ и атласную текстуру в макияже. Кремовые помады универсальны и подходят как для повседневного использования, так и для формального случая. К тому же им легко придать любой оттенок, поэтому выбор цветов здесь просто огромен.

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