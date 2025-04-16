Ярко и модно: вариант трендового маникюра от Хейли Бибер

На первом уик-энде фестиваля Coachella Хейли Бибер в очередной раз продемонстрировала тонкое чувство стиля, соединив яркий образ с нестандартным маникюром. В этот раз внимание привлекли "лавовые" ногти с объемным дизайном в виде пламени, что стало заметным акцентом в ее фестивальном образе.

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Новый нейл-арт Бибер – это пример того, как креативность и детализация в маникюре могут успешно дополнить общий стиль, задавая тренды на сезон. Подробности рассказало издание PopSugar.

Маникюр Хейли – настоящий взрыв текстуры и креатива. Ее мастер Бритни Токио назвала стиль "текстированными ногтями", но на самом деле это тренд на лавовый нейл-арт, имитирующий потоки раскаленной магмы. Для создания такого эффекта используют объемное моделирование гелем, позволяющее сделать узоры в виде горящих языков пламени.

Выбор цвета был очень удачным – металлический и ярко-розовый лак, эффектно отражающий солнечные лучи.

Маникюр Хейли перекликался с ее луком на фестивале Coachella: винтажное кожаное бюстье Mugler с огненными акцентами вдоль декольте, напоминавших раскаленную лаву, в сочетании с черными брюками и кроссовками создали цельный и продуманный образ. Бибер еще раз доказала, что мода – язык самовыражения, где маникюр становится полноценным элементом стиля.

Еще одним трендом сезона стали ногти-стилеты. Многие путают стилетные ногти с миндалевидными, но разница между ними существенная. Если миндаль – это мягкая, естественная закругленность, то стилет – аккуратная, отточенная и остроконечная форма, настоящая геометрия моды. Как создать такой маникюр и какие звезды его выбирают – читайте в материале.

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