Выглядят дорого: эксперты назвали самые роскошные цвета волос

Роскошные волосы всегда привлекают внимание, даже без сложной укладки и украшений. Их выдает глубина цвета, блеск и ощущение ухоженности, которое нельзя подделать.

Эксперты говорят: секрет не только в мастере или дорогих средствах, а в правильно подобранном оттенке, который создает эффект "дорогого" цвета. Именно такие оттенки – благородные, насыщенные и естественные – сейчас называют признаком стиля и элегантности.

Old Money Blonde – благородный блонд

Этот оттенок получил название "old money blonde" – и действительно выглядит так, будто его обладательница только что вышла из салона класса люкс. Цвет нейтральный, мягко смешанный от корней до кончиков, без резких переходов.

Парикмахер Тейлор Картер объясняет: "Он выглядит дорогим, потому что даже во время отрастания сохраняет естественность – как будто волосы всегда в идеальном состоянии".

Каштаново-медный

Насыщенный рыже-каштановый – выбор для тех, кто ценит элегантность и глубину цвета. Это смесь миди, красного и коричневого, которая добавляет образу роскоши и изысканности.

Колорист Лорен Пальйонико подчеркивает: "Тон настолько глубокий и благородный, что сразу ассоциируется с классом и уверенностью".

Double Blonde

Это "кинематографический" блонд, который напоминает актрис старого Голливуда. Цвет равномерный от корней до кончиков, без затемнений и бликов. По словам экспертов, он имеет оттенок шампанского и создает эффект "зеркального" блеска. Именно поэтому его часто выбирают для красных дорожек.

Glossy Espresso – кофейный оттенок

Глубокий эспрессо – темный, насыщенный, но теплый. Это один из самых элегантных вариантов для брюнеток. Мастера говорят: в нем много нюансов – от теплого шоколада до насыщенного черного. Такой цвет подчеркивает кожу и делает образ ухоженным и молодым, особенно если добавить глянцевый блеск или сыворотку.

Мягкий карамельно-золотой

Темно-золотистый оттенок между блондом и светлым каштаном. Он универсален и подходит почти всем типам внешности.

Мастер Тиффани Ричардс отметила: "Это цвет-комфорт. Мягкий, теплый и уютный, как плюшевый мишка – роскошь без показности".

Карамельный

Этот цвет сочетает глубину темных волос с легким сиянием карамели. Тонкие теплые пряди создают эффект "солнца в волосах". Преимущество в том, что такой оттенок не требует частого обновления – корни почти незаметны, а волосы выглядят естественно ухоженными.

Объемный блонд

Это баланс светло-коричневых и золотистых оттенков, который создает многомерный эффект. Колористы говорят: именно "невидимые переходы" между тонами делают этот цвет дорогим – настолько естественным, что кажется, будто он ваш от рождения.

