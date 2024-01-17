Вечная классика. Назван оттенок красного маникюра, который подойдет к любому наряду, тону кожи и времени года

Когда речь идет о классике маникюра, то на ум, безусловно, приходят френч и красные ногти. Для поклонниц второго варианта есть хорошая новость – в тренде новый оттенок красного, подходящий к любому наряду и тону кожи.

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Тенденция получила название "Cranberry Nails", что переводится как "ногти цвета клюквы". Тренд сразу подхватили знаменитости, в частности, певица Селена Гомес засветила красный мани от звездного мастера Тома Бачика, пишет Byrdie.

Ногти цвета клюквы универсальны, ведь такой дизайн будет хорошо смотреться на каждой. Этот яркий оттенок с прохладным подтоном будет прекрасно выглядеть, несмотря на время года, и изысканно сочетается с золотыми украшениями.

Как выглядят "Cranberry Nails"

"Cranberry Nails" тесно ассоциируются со своим названием: оттенок ногтей напоминает цвет клюквы. "Клюквенные ногти насыщенного, яркого и смелого красного цвета", – говорит нейл-мастер Рейчел Джозеф. Ее коллега Мазз Ханна добавляет: "Cranberry Nails – это тренд для ногтей, вдохновленный насыщенными красными тонами клюквы. Обычно он являет собой холодный красный оттенок".

В отличие от глубокого винного цвета, который был в тренде в последнее время, "Cranberry Nails" предлагают более прохладный и сияющий оттенок.

Когда следует делать трендовый маникюр

Красный – это всегда хороший выбор для классического маникюра. Клюквенные ногти будут как никогда актуальны по праздникам, однако они также будут прекрасно выглядеть в течение всего года. "Они подходят к любому наряду, любому тону кожи и подготовят вас к праздникам!" – уверяют эксперты.

Ханна соглашается, что это классический праздничный цвет. "Это классический оттенок ногтей для праздничного сезона", – говорит она, но "его можно носить в холодные месяцы, поскольку насыщенные красные тона сочетаются с уютной атмосферой зимы".

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