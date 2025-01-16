В 'траурном' образе: Джилл Байден нарядилась в непривычный для нее цвет на прощальную речь мужа. Фото

Первая леди США Джилл Байден появилась в необычном для нее образе на последнем обращении президента Джо Байдена к американской общественности. Общественная деятельница оделась в черную одежду и имела "траурный" вид.

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Джилл Байден в подобных образах появляется только на похоронах или в "черные" дни. Зато обычно первая леди сияет на публике в цветных нарядах.

Она надела на мероприятие черное платье до колен, а обувь выбрала тоже черную, но с белыми вставками. Макияж первой леди был лаконичным и состоял только из темных стрелок, накладных ресниц и малиновой помады. Джилл Байден из украшений выбрала серьги с драгоценными камнями в форме цветка, золотые часы и браслет, а также обручальное кольцо.

Ее муж тоже имел "траурный" вид. Он предстал перед камерами в черном деловом костюме. Единственным ярким акцентом был синий галстук.

Никто из членов президентской семьи не был счастлив во время последней речи Джо Байдена. Первая леди выглядела расстроенной, однако лишь президент США пытался развеять пессимистическую обстановку, периодически улыбаясь.

Ранее OBOZ.UA писал, о чем говорил Джо Байден в своей прощальной речи. Он упомянул также о военной поддержке Украины.

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