Байден в прощальной речи упомянул Украину и заявил об укреплении НАТО

Президент США Джо Байден в прощальной речи подытожил ключевые достижения своей администрации, среди которых отметил поддержку Украины и укрепление НАТО. Он выразил надежду, что эти достижения будут сохраняться на долгие годы.

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С заключительной речью к нации 46-й американский лидер выступил вечером 15 января в Овальном зале Белого дома. Об этом сообщает CNN.

В частности, Байден похвастался внешнеполитическими достижениями и отметил, как его администрации удалось укрепить Североатлантический альянс и помочь Киеву в войне с РФ.

"Хотя для полного ощущения всех достижений нужно время, посеянные нами зерна будут расти и расцветать десятилетиями... На международном уровне мы укрепили НАТО, Украина остается свободной и мы опередили Китай в конкуренции", – отметил он.

Демократ также акцентировал внимание на важности международного сотрудничества, заявив, что его администрация сделала все возможное для того, чтобы Америка оставалась лидером в мире, отстаивая свободу и демократию.

"Потребуется время, чтобы ощутить полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", – выразил убеждение Байден.

Он призвал следующую администрацию продолжать усилия по сохранению международного порядка.

"Я хочу, чтобы Америка процветала и именно поэтому обеспечил мирную передачу власти, чтобы показать силу нашего примера", – подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джо Байден выразил убеждение, что у Украины есть шансы победить в войне с Россией. Одной из предпосылок для этого он назвал сохранение единства Запада, прежде всего Европы, в вопросе о поддержке украинского народа, который защищается от российской агрессии.

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