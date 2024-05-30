От Жаклин Кеннеди до Елены Зеленской: в чем выходили замуж первые леди. Фото

Выбор свадебного платья – трогательный и одновременно волнующий процесс для невест. В частности, для будущих первых леди – избранниц влиятельных политиков и шоуменов. Почему? Все просто: во время торжественной церемонии, которая символизирует переход к новому этапу жизни, они хотят выглядеть непревзойденно (и услышать тысячи комплиментов!).

В материале OBOZ.UA мы расскажем о свадебных образах известных первых леди (бывших и действующих). Одни из них делали ставку на скромные викторианские платья, а другие – на наряды с драгоценностями и изысканной фактурой.

1. Жаклин Кеннеди

12 сентября 1953 года будущий 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди повел под венец свою избранницу Жаклин Кеннеди. Невеста была одета в пышное платье из шелковой тафты, дизайн которого разработала афроамериканская дизайнер Энн Лоу. Этот наряд имел вырез Бардо и огромные цветы оттенка слоновой кости. Голову украшала длинная фата с флористическим орнаментом, а шею – лаконичные бусы из жемчуга. Завершал нежный образ букет из белых и розовых гардений и орхидей.

2. Мишель Обама

Мишель Обама и сенатор от штата Иллинойс в конгрессе США Барак Обама (позже – 44-й президент США) сыграли свадьбу 3 октября 1992 года. Невеста не прогадала с выбором платья А-силуэта! Ведь и сейчас, через 30 лет, такой фасон остается актуальным. На церемонии Мишель была в шелковом наряде цвета слоновой кости с вырезом Бардо, которое дополнила пышной вуалью, длинными перчатками, комплектом украшений из жемчуга и букетом из белых роз.

3. Хиллари Клинтон

42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон и его возлюбленная Хиллари Клинтон 11 октября 1975 года сыграли скромную свадьбу, на которую пригласили 15 человек. Незадолго до церемонии у невесты не было платья! Почему так – неизвестно. Итак, она сообщила своей матери параметры фигуры – и та отправилась в торговый центр, где приобрела длинный кружевной наряд в викторианском стиле.

4. Мелания Трамп

Словенская модель Мелания Трамп и политик Дональд Трамп (45-й президент США) отправились под венец 22 января 2005 года. Пара сыграла экстравагантную свадьбу, на которую пригласила более 350 гостей. Невеста была одета в изысканное атласное платье с длинным шлейфом от Dior, которое дизайнер Джон Гальяно собственноручно расшил драгоценными камнями. Голову Мелании украшала пятиметровая вуаль, а шею – колье с бриллиантами. Интересный факт: этот свадебный образ был представлен на архивной обложке Vogue.

5. Королева Летиция

Принц Филипп (с 2014 года – король Испании Филипп VI) и его избранница Летиция сыграли свадьбу 22 мая 2004 года в мадридском кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Невеста шла к алтарю в белом шелковом платье от дизайнера Manuel Pertegaz с воротником-стойкой и 4-метровым шлейфом. Наряд был украшен ручной вышивкой и стилизован фамильной тиарой, в которой выходила замуж мать принца Филиппа.

6. Королева Камилла

Камилла и принц Чарльз, будущий король Великобритании, поженились 9 апреля 2005 года. На гражданской церемонии невеста появилась в элегантном молочном платье прямого силуэта, в пальто в тон от Valentine Robinson и в шляпе со страусовыми перьями и цветком от Philip Treacy. А вот на службе благословения Камилла была в платье-пальто бледно-голубого цвета от Valentine Robinson с золотой вышивкой и в шляпе, украшенной декоративными колосьями пшеницы, от Philip Treacy.

7. Елена Зеленская

6 сентября 2003 года Елена Зеленская сыграла скромную свадьбу с шоуменом Владимиром Зеленским (сейчас – 6-й президент Украины). На церемонию молодожены пригласили самых близких родственников и друзей. Тогда будущая первая леди красовалась в элегантном белом платье с открытыми плечами и большими бледно-розовыми цветами из фатина. Свой образ дополнила чокером и фатой с нежными лилиями.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших платьях звездных невест, которые сыграли свадьбу в 2023 году: от Dior до Vivienne Westwood, от Oscar de la Renta до Etro.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!