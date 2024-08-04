В чем пойти на свадьбу, если вы гость: 5 интересных идей для женщин 50+ лет

Анималистический или пестрый принт, кислотные оттенки и глубокие вырезы на одежде – очевидные табу на любой свадьбе. Если и хотите оказаться в центре внимания, услышать кучу комплиментов (или просто получить удовольствие от составления образа), то учитывайте собственный цветотип, особенности конституции тела и то, какие фасоны являются актуальными.

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Мы в материале OBOZ.UA собрали самые интересные образы на свадьбу для женщин старше 50 лет. Что выбрать – решайте сердцем.

1. Костюм свободного кроя с брюками

Присмотритесь к льняному, шелковому или хлопковому костюму в ярком цвете. Это может быть нежно-лимонный, голубой, лиловый, изумрудный или благородный бордовый оттенок. Дополните его легкой светлой блузой, лаконичными украшениями из жемчуга или, например, адуляров, а также мюлями или туфлями-лодочками на невысоких каблуках. По желанию можете завершить образ шляпой "Федора" или канотье.

2. Платье polka dot

Если вам по душе наряды с принтами, то попробуйте составить образ с длинным платьем в мелкий горошек. Для строгого лука делайте ставку на насыщенный шоколадный или темно-синий цвет, а для нежного – на пастельные краски (бледно-розовый, зефирный, небесно-голубой и подобные). Сюда впишется однотонный удлиненный пиджак свободного кроя, акцентные украшения и туфли-лодочки, минималистичные босоножки с тонкими ремешками или эспадрильи.

3. Комбинезон

Джинсовые, кожаные или с узкими штанинами комбинезоны будут неуместными для свадебной церемонии. Ваш вариант – классический фасон, который имеет простые, чистые линии, элегантные формы и традиционные цвета (например, серый, темно-синий, шоколадный, светло-голубой или песочный). Стилизуйте свой образ туфлями на стойких каблуках или мюлями, а также массивными украшениями – и готовьтесь скромно принимать комплименты.

4. Строгий пиджак и макси-юбка

Выбирайте контрастный верх и низ: например, удлиненный пиджак из плотной костюмной ткани и легкую юбку из тонкого шелка, льна или крепа. Из обуви одинаково красиво будут выглядеть как лоферы, лодочки на шпильках, мокасины или остроносые балетки, так и ботинки-оксфорды или грубые дерби. Дабы добавить акцент на талии, завершите лук кожаным ремнем.

5. Яркое платье-трапеция

Наденьте яркое платье с рюшами, асимметричной юбкой или рукавами-буфами. Предпочитайте монохромные модели, иначе массивный принт сыграет против вас. Не переусердствуйте и с аксессуарами: в таком образе гармонично смотрятся лаконичные ювелирные украшения.

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