Устаревшие тренды, которых следует избегать в 2024 году: какая одежда, макияж и маникюр вышли из моды

Мода не стоит на месте, а тренды постепенно сменяют друг друга. Это касается и весеннего сезона, когда пора перебрать свой гардероб и избавиться от антитрендовых вещей.

Издание Women собрало подборку из элементов гардероба, которых следует избегать в 2024 году. В список попали монохромные образы и французский маникюр.

Однотонные наряды

Несмотря на то, что однотонный наряд может выглядеть шикарно, когда он подобран правильно, тенденция к одноцветному наряду не будет популярной в 2024 году, по словам модного эксперта Симонетты Лейн. Она рекомендовала, чтобы образы были немного смелее и увлекательнее. Попытайтесь соединить несколько разных цветов для более интересного вида.

Обтягивающие джинсы

Классика выглядит устаревшей. В прошлом году произошло возвращение более широкого ассортимента мешковатых джинсов, и 2024 год, кажется, следует этой тенденции. Лесли Торсон, соучредитель Trilogy Stores, объяснила: "В 2024 году главными модели из денима будут джинсы с широкими штанинами, которые продолжают оставаться огромным трендом в новом сезоне".

Оверсайз

Одежда большого размера приобрела популярность за последние несколько лет: от больших свитеров до супер мешковатых джинсов. Но эксперты моды, похоже, готовы отказаться от оверсайз одежды в 2024 году в пользу более приталенных силуэтов.

Слишком много логотипов

В 2024 году Симонетт Лейн рекомендовала свести к минимуму логотипы на одежде, когда дело доходит до ваших нарядов. Вместо того чтобы носить кучу одежды, рекламирующей именно то, откуда вы ее взяли, модный эксперт объяснила, что более минималистичный подход к логотипам будет оптимальным путем.

Юбки миди

В течение некоторого времени юбки средней длины были в тренде, но некоторые эксперты моды отказываются от фасона в пользу более длинного силуэта. "Я уже некоторое время не испытываю тяги к юбкам средней длины", – сказал Vogue Australia Еонг Сассалл, руководитель бренда Vogue Living.

Платиновый блонд

Нет ничего плохого в том, чтобы в 2024 году иметь платиновые волосы, но если вы хотите оставаться в тренде самое время попробовать что-нибудь новое. В то же время знаменитый парикмахер и соучредитель The Hair Consult Эдвард Джеймс объяснил, что более популярным оттенком для светлых прядей будет теплый блонд.

Балаяж

Балаяж лучше избегать в 2024 году. По крайней мере, по словам Эдварда Джеймса. "Чрезмерно насыщенный балаяж становится менее популярным", – сказал он. Какой стиль занимает его место? "Более естественные переходы без экстремальных изменений цвета", – сказал он.

Сверхдлинные заостренные ногти

"Я предпочитаю короткие ногти, потому что они более практичны и дополняют стиль "олд мани". Их также гораздо проще поддерживать, и они более доступны для тех, кто не любит наращивание ногтей", – объяснила известная нейл-мастер Ира Шелтон.

Классический френч

Вместо устаревшего классического французского маникюра, мы увидим больше вариаций в дизайнах, таких как волнистые узоры или двойные и тройные линии. "Эти дизайны бросают вызов нашим представлениям о красоте", – сказала мастер ногтей Ким Чионг, также известная как KimKimNails.

Матовые губы

Хотя мы наблюдаем большое возрождение матовых губ в мире макияжа, похоже, что они будут антитрендом 2024 года. Визажист Арти Пал рассказал, что мы все еще будем сосредотачиваться на губах, когда речь идет о модных трендах, но они будут глянцевыми.

Супервысокое размещение румян

Вы наверняка видели в прошлом сезоне бесчисленное количество видео о нанесении румян, и некоторое время было популярно использовать румяна очень высоко над яблочками щек. Но все меняется. По словам визажиста Патрика Та, новый тренд называется "кукольные румяна". Она придают лицу молодость, четкость и формируют скулы.

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