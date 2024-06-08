Туфли-лодочки и костюм с акцентом на талии. Зеленская посетила мэрию Парижа в новом образе

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во французскую столицу, чтобы встретиться с мэром Парижа Анн Идальго. Жена президента пообщалась с политиком об Олимпийских играх 2024, которые будет встречать город уже летом. Для встречи украинка выбрала светлый образ – брючный костюм в сочетании с нюдовыми каблуками.

Весной союзница посетила Киев и своими глазами увидела уничтоженный россиянами спорткомплекс "Локомотив". "Госпожа Идальго хорошо знает, что страна-террорист за время полномасштабного вторжения унесла жизни более 470 украинских спортсменов и разрушила 500 спортивных объектов, – говорится в посте первой леди в Instagram. – Поэтому ее позиция по недопущению российских и белорусских спортсменов (даже под нейтральными флагами) к Олимпиаде в городе – последовательная и принципиальная".

На снимках, опубликованных на официальной странице Зеленской, можно увидеть ее утонченный и сдержанный образ. Жена президента нарядила брючный костюм светло-голубого оттенка. Поверх белой рубашки, она надела блейзер с интересной деталью – поясом с пуговицами, который сделал акцент на талии. Наряд дополнили нюдовые туфли-лодочки. В качестве аксессуаров первая леди выбрала массивные серебристые серьги-кольца.

Анн Идальго в свою очередь была одета в черный костюм приталенного фасона. На пиджаке мэра виднелась брошь в форме сердечка, выполненная в цветах флага Украины.

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