'Тихая роскошь': назван универсальный цвет волос, который подходит всем

Трендом последних лет стала так называемая тихая роскошь - классические элегантные образы, уместные всегда и не привязанные к современной моде. Конечно, можно найти проявления тихой роскоши и в парикмахерском деле, в частности в окрашивании волос.

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Как пишет издание Who What Wear, цветами, которые считаются тихой роскошью, являются простые натуральные оттенки - насыщенный оттенок эспрессо, золотистая карамель, абрикосовый красный. Но едва ли не самым универсальным среди всех является шампанский блонд. Его называют цветом, который подходит всем, независимо от типа внешности и цвета кожи.

Сияющий блонд с нотками шампанского сейчас очень популярен среди знаменитостей. Его предпочитают Бейонсе, Джиджи Хадид, Зои Кравиц и многие другие. А самое лучшее в этом оттенке то, что он никогда не выходит из моды, независимо от того, что сейчас в трендах – тихая роскошь или показная логомания.

Что такое шампанский блонд

По словам знаменитой колористки Риты Хазан, это шампанский блонд отличается бежевым подтоном. "Это не пепельный или золотистый, это что-то среднее", – пояснила она.

Однако это должен быть искрящийся бежевый, как игристое вино с его пузырьками, а не как песочные оттенки. "Цвет очень напоминает своего тезку, шампанское, что делает его гораздо более естественным и непринужденным по сравнению с другими оттенками блонда", – добавляет знаменитый парикмахер Димитрис Джаннетос.

Тем не менее, хотя он и имеет большую глубину, чем пепельный или платиновый блонд, в шампанском блонде не так много тепла, как в золотистом или медовом оттенке. По словам Лорен Милдис, колориста из чикагского салона Maxine, популярный цвет волос может даже включать оттенки розового (например, искрящийся розовый). "Этот цвет придает волосам эффект призмы/голографии, поскольку эти цвета очень нежные", – рассказала она изданию.

"Вы можете использовать различные методы окрашивания, такие как балаяж, мелирование и т.д. для ваших прядей цвета шампанского", – продолжила она. Профессионал также может помочь вам персонализировать ваш оттенок цвета шампанского в соответствии с цветом вашей кожи.

Кому подходит шампанский блонд

Волосы цвета шампанского подходят всем оттенкам кожи, может потребоваться разве что небольшая корректировка, чтобы лучше соответствовать вашему типу внешности. Так, если у вас холодный цветотип, вам стоит выбирать более холодный оттенок краски. Например, платиновый блонд с оттенком шампанского. А тем, у кого кожа теплая, советуют золотистые цвета.

Если у вас более темный цвет лица или более оливковый тон кожи, добавьте растушевку у корней или балаяж с этими тонами в ваших волосах. Или вместо окрашивания всей длины в шампанский блонд, можно разбавить его с помощью более темных оттенков.

Тем, у кого светлая кожа с розовым подтоном лучше выбирать более золотистый оттенок шампанского. Он создаст приятный контраст.

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