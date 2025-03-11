Так больше никто не красит глаза: визажист показала антитренд в макияже 2025 года

Ни для кого не секрет, что мода не стоит на месте, так что передовые позиции индустрии постоянно занимают новые тенденции, которые вытесняют своих предшественников. В течение длительного времени сильной популярностью в макияже пользовались четкие стрелки, нарисованные подводкой, однако в 2025 году это стало антитрендом.

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Как отметила профессиональная визажист Джессика Чой, сейчас изрядную актуальность приобрели более мягкие варианты мейкапа глаз. Для того, чтобы следовать тенденциям индустрии моды, стоит лишь заменить жидкую подводку на темные тени, пишет Glam.

По словам эксперта, достичь эффекта "кошачьих глаз" в макияже можно не только с помощью четких стрелок. Чтобы сделать трендовый мейкап, визажист советует использовать темно-коричневые или серые тени. С помощью жесткой закругленной кисточки нанесите выбранный оттенок вдоль линии роста ресниц. Таким образом, удастся сделать взгляд более выразительным без использования подводки.

Если же хочется добиться более яркого результата, Джессика Чой порекомендовала использовать скошенную кисточку, смоченную водой перед использованием. Благодаря влажным ворсинкам оттенок теней на веках будет более насыщенным.

Также можно обратить внимание на макияж, который очень популярен в Южной Корее. Для этого следует подводить глаза под прямым углом или опускать кончик растушеванной стрелки чуть ниже, чем уголок глаза.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в моду вернулся макияж, который считался антитрендом из 90-х.

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